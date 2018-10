Kürbisfest im Scheunenviertel

Aileen Hohnstein

Kremmen Von Aileen Hohnstein

Rund, orange und bisweilen gruselig: In wie vielen verschiedenen Formen der Kürbis vorkommen kann, wurde am Wochenende im Scheunenviertel Kremmen deutlich. Dort fand wieder das Kürbisfest statt. Ein Höhepunkt für viele Besucher war das beliebte Kürbisschnitzen.

Mit Eifer umklammert Frieda das kleine Messer und stößt zu. Immer wieder. Das Objekt der Messerattacke ist ein Kürbis, der, orange und rund, nun ein lächelndes Gesicht erhält. Zumindest soll das bald beim Kürbisschnitzen herauskommen. Frieda mit ihren anderthalb Jahren überlässt diese Kreativarbeit dann doch lieber ihrer Mutter Stefanie Schneider, die mit ihrer Familie regelmäßige Besucherin des Kremmener Kürbisfestes ist. „Wir sind jedes Jahr hier“, sagt die Kremmenerin, während ihre Kinder Emma und Friedrich sowie der Nachbarsjunge Stefano ganz vertieft in ihre eigene Kürbisschnitzerei sind. Immerhin sollen die Früchte zu Halloween Ende des Monats vor der heimischen Haustür stehen.

Zum achten Mal wurde das Kürbisfest bereits im Scheunenviertel veranstaltet. Das Kürbisschnitzen ist ein beliebtes Angebot bei den Besuchern. Am Sonnabend betreut der Kremmener Jugendclub den Stand. Jugendkoordinator Danny See ist mit der Kreativität der Besucher zufrieden. „Von den klassischen Halloween-Köpfen bis hin zu Blumen und Fledermäusen ist alles dabei. Ein Mädchen wollte auch einen Regenbogen oder ein Einhorn auf ihrem Kürbis haben – aber da sind einem natürlich Grenzen gesetzt.“

Am Sonntag übernehmen Kremmener Bürger die Standbetreuung. Von dieser Beteiligung am Kürbisfest ist Ellen Brunner, Vorsitzende des Scheunenviertelvereins, begeistert. Weil sich nicht nur Vereinsmitglieder um das Gelingen der Veranstaltung kümmern. Die Orion Agrar GmbH lieferte Strohballen für die Dekoration, der Kremmener Shantychor singt, die Fördervereine aus Kremmen und Beetz sind dabei, der Kremmener Spargelhof hat die Kürbisse zum Schnitzen bereitgestellt, und die Treckerkerls fahren Kinder auf einem PS-starken Gefährt durchs Scheunenviertel. „Das Kürbisfest zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus“, findet Ellen Brunner. Nicht nur bieten viele der Scheunen ihren Gästen Leckereien aus Kürbis an. Der Kunst-, Handwerker- und Trödelmarkt findet ausnahmsweise zum Fest an beiden Wochenendtagen statt.

Cordula Riepel aus Flatow preist an ihrem Stand gut zehn verschiedene Kürbissorten aus eigener Zucht an. Für sie ist der Herbst eine besonders appetitliche Saison, immerhin können die Früchte vielfältig verarbeitet werden: zu Kürbissuppe, gefüllt mit Hackfleisch oder gebraten als Schnitzel. Ihren Mann hat sie im Handumdrehen davon überzeugt. „Früher habe ich Kürbis nie gegessen. Seit ich meine Frau kenne, liebe ich ihn“, berichtet Michael Riepel verschmitzt.

Marco Reimann aus Amalienfelde hingegen läuft da nicht unbedingt das Wasser im Munde zusammen. Dafür denkt er in Superlativen, wenn es um seinen Kürbis geht. An seinem Stand fällt besonders der Riesenkürbis Atlantic Giant ins Auge. Mit einem dieser Exemplare hat Reimann vor zwei Jahren die Kürbisolympiade gewonnen. Mit gut 115 Kilogramm war seiner damals der schwerste.