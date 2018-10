FC 98 überzeugt

Steffen Kretschmer

„Das war der erste Heimsieg. Diese Last ist jetzt weg.“ Unwahrscheinlich stolz auf eine „ganz feine Leistung“ seines FC 98 Hennigsdorf war am Sonnabend Hans Oertwig. Der Trainer des Fußball-Landesligisten notierte einen überraschend deutlichen 3:0 (1:0)-Erfolg über Fortuna Babelsberg und war deshalb „vollauf zufrieden“.

Bei den Gastgebern passte an diesem Spieltag so ziemlich alles zusammen. Die frühe Führung von Sascha Stahlberg in der 5. Minute beflügelte den FC 98 und ließ keinen Zweifel an der Berechtigung des klaren Erfolges aufkommen. „Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt“, sagte Coach Oertwig, der aber auch registrierte, dass es seiner Elf gelang, die Fortuna fast komplett in Schach zu halten. „Babelsberg hat nicht den Zugriff zum Spiel gefunden. Wir sind dagegen sehr kontrolliert und präsent aufgetreten.“

Eben jener selbstbewusste Auftritt der Hennigsdorfer zermürbte den Gegner. Sogar so sehr, dass sich nach Aussage des 98-Trainers „Maximilian Schmidt zum Nachschlagen hinreißen ließ“. Der Babelsberger sah dafür in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Rote Karte.

Was den Landesligisten aus Oberhavel in diesem Duell auszeichnete? Er war zumeist im richtigen Moment zur Stelle und bestrafte auf diese Weise nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff den Aussetzer der Gäste. So stellte Sascha Stahlberg das Ergebnis auf 2:0 und ebnete auf diese Weise den Weg zum späteren ungefährdeten ersten Erfolg vor eigenem Publikum. Für den Endstand sorgte Falko König vom Punkt (80.). Zuvor hatte Ben Werner einen Handelfmeter herausgeholt.

Mit nun 13 Zählern schob sich der FC 98 Hennigsdorf auf Platz vier der Landesliga-Tabelle. Für Coach Hans Oertwig ist dies eine „mehr als überraschende“ Momentaufnahme. „Die Punkte kann uns aber niemand mehr wegnehmen. Wir können jetzt erst einmal etwas durchatmen.“ Wichtig sei vor allem, dass seine Mannschaft für den betriebenen Aufwand auch den entsprechenden Ertrag erhalte. „Die Jungs trainieren einfach sehr fleißig. Das ist in jeder Liga sicherlich kein Nachteil. ich freue mich aber wirklich sehr darüber, dass genau das belohnt wird.“

HENNIGSDORF: Leithäuser - Beer, Tänzler, Werner, May, König, Zimmermann, Baersch (86. Lebus), Dietrich, Schneider (87. Hufe), Stahlberg (86. Khalleefah)