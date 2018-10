Katerbower Ölmühle stellt sich den Wittstockern vor

Christian Schönberg

Wittstock (MOZ) Seit drei Jahren ist Anke Stamer mit ihrer Familie in der Region. In Katerbow lebt sie auf einem Vierseitenhof und hat dort eine Ölmühle aufgebaut, die unter anderem in Neuruppin „Grünkern“ beliefert, auf Dorffesten ihre Produkte feilbietet und auch in Kyritz schon ein Bein in der Markt-Tür hat. „In Wittstock wollen wir jetzt neue Kundschaft gewinnen. Deshalb sind wir zum ersten Mal beim Tourismus-Tag dabei“, sagt Anke Stamer.

Die kleine Messe im Wittstocker Rathaus wird vom städtischen Tourismusverein organisiert. Alle angebotenen Standplätze sind belegt, sagte die Vereinsvorsitzende Antje Biewald-Blumenthal. Man habe sogar Anfragen abweisen müssen, weil der Platz zu gering ist. Ein Ausweichort wäre aber nicht die Lösung: „Dass wir ins Rathaus einladen hat eine lange Tradition“, sagt Biewald-Blumenthal. „Außerdem ist es recht zentral gelegen. Damit sind wir immer gut gefahren.“

Neben der Ölmühle Katerbow ist aus dem Ruppiner Land auch die Tourist-Information Rheinsberg vertreten. Daniel Pommerenke hat unter anderem den neuen Adventskalender vor sich liegen. Diesen gibt es noch nicht so lange. Erst 2016 war die erste Auflage erschienen. „Es gibt ja naturgemäß nur 24 Plätze – und die sind dann sehr begehrt“, sagt Pommerenke.

Der Adventskalender bietet im Dezember nämlich ein tägliches Schaufenster für touristisches Angebot in der Stadt mit dem Knobelsdorff-Schloss am See. Unternehmen, Vereine und Institutionen finden in ihm Platz und können dort auf sich aufmerksam machen. „In diesem Jahr sind auch viele dabei, die in den vergangenen Jahren nicht drin waren“, so Pommerenke. Werben kann er auch mit einer ganz neuen Imagebroschüre. Sie ist frisch aus der Druckerpresse gekommen und damit topaktuell.

Wittstock selbst setzt aufs kommende Jahr, wenn die Landesgartenschau im April beginnt. 172 Tage lang stehen die Türen für Blumen- und Parkliebhaber offen. Laut dem Geschäftsführer des Prignitzer Tourismusverbandes, Mike Laskewitz, wird die Schau zusammen mit Fontane.200 eine große Rolle bei den touristischen Angeboten im kommenden Jahr spielen: „Es handelt sich meist um Halbtagesgäste und denen wollen wir zeigen, dass die Region kulturell noch deutlich mehr zu bieten hat.“(crs)