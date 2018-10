Von Rockabilly bis Hard Rock

Sophie Schade

Acht Kneipen an einem Abend, dazu ein Querschnitt durch alle Spielarten des Rocks: Zum elften Mal lockte am Sonnabend das Kneipenfest Feierwütige und Musikbegeisterte auf eine Tour durch die Kreisstadt. Hunderte junge und alte Partygäste waren bis tief in die Nacht hinein auf Oranienburgs Straßen unterwegs.

Auf der Route des Shuttle-Busses ist das Oranjehus die Endstation, für die Reporterin sollte es der erste Halt an diesem Abend sein. Ein wenig abseits vom Zentrum des Geschehens hat sich die Sachsenhausener Gaststätte längst als Geheimtipp unter den Besuchern des Kneipenfestes herumgesprochen. Geschäftsführerin Susann Lucas wollte in diesem Jahr mit dem musikalischen Aufgebot eine neue Zielgruppe ansprechen und so mehr Gäste Richtung Stadtrand locken. „Unter den Bands beim Kneipenfest fehlte uns immer eine Rockabilly-Truppe“, so die Chefin. Deshalb hat sie in diesem Jahr „Jenny and the Lovers“ eingeladen.

Das Konzept sollte aufgehen: Sängerin Jenny van der Wall nimmt das Publikum mit ihrer rauchigen Stimme mühelos für sich ein. Gegen 21 Uhr war die Tanzfläche mit knapp 40 Gästen gut gefüllt. Die Stimmung ist prächtig. Unter den Gästen im Oranjehus ist auch Michaela Morkoc mit ihren Freundinnen Katja und Steffi. Für die Damen ist es das vierte Kneipenfest. „Man trifft immer wieder dieselben Leute, da ist inzwischen eine richtige Gemeinschaft entstanden.“

Ein paar hundert Meter weiter Richtung Stadtzentrum gab es im Weidengarten ebenfalls Rockabilly zu hören, diesmal von „The Crash Cats“. Angelika und Peer Weber schweben zu „Jailhouse Rock“ über die Tanzfläche. „Eigentlich stehen wir sehr auf Countrymusik, aber Rockabilly kommt uns genauso entgegen“, so Angelika Weber. Nur ihren Petticoat hat sie an diesem Abend im Schrank gelassen, dafür sei es im Oktober schlicht schon zu kalt.

Im Rendezvous 2.0 bieten „Whiskey, Milk & Water“ derweil deutschsprachige Lieder und Oldies dar. Claudia Oldenburg aus Oranienburg gibt sich ohne zu Zögern als Fan der Band zu erkennen: „Sie machen tolle Musik, verbreiten Spaß“.

Das Oranienwerk wartete wie gewohnt mit zwei Bands auf. Im Kultursaal lassen es die „Derailed Queens“ krachen. Mit ihren Interpretationen der Klassiker von Rockikonen wie Papa Roach oder Nirvana sowie eigenen Songs ist ihnen der Titel „Lauteste Band des Abends“ sicher. Auch sonst überzeugen sie ihr Publikum mit ihrer Musik, darunter auch die Kumpels Mario und Tilo. Ihr Motto für das Kneipenfest: Immer dem Busfahrplan hinterher. „Es ist nur schade, dass der Moonlights Garden und das Waldhaus in Lehnitz schließen mussten und nicht mehr dabei sind“, sind sich die Freunde einig. Im Keller wurde derweil im Vorfeld der Kneipennacht eine mittlere Katastrophe abgewendet: Die ursprünglich angekündigten „LeeRock“ aus Leegebruch mussten wegen Krankheit kurzfristig absagen. Dass am Abend trotzdem Musik lief, war Mirko und Paul von „Saitenriss“ zu verdanken. Gemeinsam mit Sängerin Agnes stellten sie spontan ein Cover-Programm zusammen und taufen ihre Spontiband „Kellerkinder Bühne“. „Wir sind wirklich dankbar, dass die Drei so schnell einspringen konnten und uns geholfen haben“, so Thomas Schenk, Betreiber des Kellerkinds.

Bei allem Spaß am Musikmarathon: Aufmerksamen Beobachtern wird sicher nicht entgangen sein, dass die Zahl der teilnehmenden Kneipen gesunken ist – und das bei zugleich leicht steigendem Ticketpreis.