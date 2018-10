Frühblüher für Sommerfeld

Sophie Schade

Sommerfeld „Unser Dorf soll schöner werden“, lautete die Devise am Samstagmorgen in Sommerfeld. Dafür trommelte Ortsvorsteher Jürgen Kurth (OWG/LGU) eine kleine, aber feine Truppe zusammen, um die Zwiebeln der Frühblüher zu stecken, die dann im nächsten Frühling die Grünfläche vor der Kirche und den Wesering bunt färben sollen. 700 Knollen haben die fleißigen Helfer verbuddelt – vor allem Tulpen in allen Farben.

„In der Erde ist hier sogar schon eine Bewässerungsanlage installiert, sodass die Blumen auch gedeihen können, wenn der Regen ausbleiben sollte“, so Ortsvorsteher Jürgen Kurth. Einziger Wermutstropfen: Nachdem bei den vergangenen Pflanzaktionen immer 15 Hobbygärtner zuverlässig mitangepackt hatten, waren es am Sonnabend deutlich weniger. Eine Gruppe von zehn Helfern stand trotzdem mit Schippe, Spaten und Eimern zum Arbeitseinsatz bereit.

Zum harten Kern gehören auch Helga und Joachim Wiemann. Ihnen ist es wichtig, sich mit ihren Mitstreitern vom Sommerfelder Seniorentreff in der Gemeinde einzubringen. „Nach einem langen Winter sind ein paar Tulpen sicherlich hübsch anzuschauen“, findet Helga Wiemann. Überhaupt hat sie ein Händchen für Gartenarbeit. Das beweist auch ihr eigener Vorgarten, in dem es vom Frühjahr an bunt zugeht. Helga Wiemann war ebenfalls etwas enttäuscht von der geringen Resonanz auf den Aufruf zu dieser Pflanzaktion. „Ich habe sogar in meiner Sportgruppe Bescheid gesagt, aber leider ist niemand von denen der Einladung gefolgt“, bedauert die Sommerfelderin. Am Wetter kann es nicht gelegen haben: Das war morgens zwar kühl, aber schon sonnig. (so)