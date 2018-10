Kein Mittel gegen übermächtigen Gegner

Sextett in Samswegen: Diese TSV-Heber stellten sich der Aufgabe beim Favoriten in Sachen-Anhalt. © Foto: TSV Schwedt

Punktelieferant in Samswegen: Robert Oswald schaffte ein Zweikampfgewicht von 335 kg (150/185 kg), holte 148,4 Punkte. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Samswegen (MOZ) Mit der einkalkulierten 0:3-Niederlage sind die Gewichtheber des TSV Blau-Weiß Schwedt vom 2. Kampftag in der 1. Bundesliga vom übermächtigen Gegner SSV Samswegen heimgekehrt.

Der SSV Samswegen wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht, hatte sogar drei Heber im Kader, die mehr als 150 Punkte einbrachten. Das schaffte im TSV-Kader kein Sportler – punktbester war Robert Oswald, der es auf 148,4 Zähler brachte. Unterm Strich stand es 781,8:621.

Der TSV Blau-Weiß Schwedt musste auf den Einsatz von Jon Luke Mau verzichten. Er steckt tief in den Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft, konnte, oder besser gesagt durfte, sein Team nicht verstärken. „Erstaunlich nur, dass auf Samswegener Seite die WM-Teilnehmer auf der Bohle standen“, wunderte sich Jan Schulze, Mannschaftsbetreuer des TSV.

Mau als Leistungsträger konnte natürlich nicht kompensiert werden. Einen erneut starken Auftritt präsentierte aber Robert Oswald, der sich im Vergleich zum Wettkampf in Berlin um zehn Kilo steigerte. Mit 148,4 Punkten war er bester Schwedter Heber. Im Reißen gelangen ihm 145 und 150 kg. Die im dritten Versuch aufgelegten 155 kg waren zu schwer. Im Stoßen brachte er es im zweiten Versuch auf 185 kg, scheiterte dann an 190 kg.

„Ken Fischers Leistung mit 122,2 Punkten war in Ordnung, zeigte aber auch, dass da noch Reserven sind“, urteilte Trainer Roland Taubert. Fischer hievte im Reißen nach einem Fehlversuch die 125 kg in die Höhe. Seine Last im Stoßen wurde bei 157 kg protokolliert. 163 kg im dritten Versuch waren ungültig.

Karl Schiffer brachte es auf solide 98 Punkte. Ein leichter Formanstieg war zu verzeichnen. Seine Lasten waren 110 kg im Reißen (der dritte Anlauf mit 113 kg war zu schwer) und 142 kg nach drei gültigen Hebungen im Stoßen. Annalena Gürtler bekam ihren ersten Bundesliga-Einsatz in der noch jungen Saison. Sie gab mit 82 kg im Reißen, 100 kg im Stoßen und 94 Punkten einen prima Einstand.

Martin Adler sucht noch nach seiner Form. Im Reißen war seine Leistung nach dem ersten Fehlversuch mit 115 und 120 kg in Ordnung. Im Stoßen schaffte er mit 135 kg nur eine gültige Hebung, scheiterte zweimal an 140 kg. 86,4 Punkte sein Lohn.

Der Neuzugang Dennis Budimovic gab einen soliden Einstand (72 Punkte), seine Leistung ist aber noch ausbaufähig. Im Reißen war nur die Anfangslast gültig (127 kg), zweimal waren 135 kg zu schwer. Im Stoßen kam er von 145 kg zu 153 kg.

Am 17. November hat der TSV Blau-Weiß Schwedt den ersten Heimkampf der Saison. Er empfängt um 18 Uhr die SG Fortschritt Eibau in der Külz-Sporthalle Schwedt.