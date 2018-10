Die Formkurve zeigt steil nach oben

Michel Nowak

Grünheide. Minutenlanger Jubel am späten Sonnabend in der Löcknitzhalle. Die Zuschauer applaudierten stehend, und ein zufriedener Trainer Frank Morawetz bilanzierte: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Zuvor hatten die Oberliga-Handballer des Grünheider SV den Gästen von Fortuna Neubrandenburg beim 33:21 (15:10) keine Chance gelassen.

Vom Start weg zeigten die Gastgeber, dass sie nach dem 27:24-Erfolg beim BFC Preußen den nächsten, ihren dritten Sieg folgen lassen wollten. Beim 1:5 nach acht Minuten nahmen die Neubrandenburger bereits ihre erste Auszeit, direkt im Anschluss hielt GSV-Schlussmann Denny Alpers einen Siebenmeter – wie später noch drei weitere. „Wir konnten in der ersten Halbzeit auf eine extrem starke Deckung bauen“, sagte Co-Trainer Dirk Köhler nach der Partie, „und Denny hat wirklich überzeugt.“ Insgesamt 25 Bälle parierte Alpers und war damit bis zur Pause ein Garant für die Fünf-Tore-Führung.

Die Gäste – mit dem früheren Grünheider Mateusz Fornal im Tor – steckten zwar nicht auf, gerieten aber in der zweiten Hälfte zunehmend ins Hintertreffen. Schon nach dem 18:11 (34.) durch Sören Klünder war wohl allen Beteiligten klar, dass an diesem Abend die Gastgeber beide Punkte behalten würden. „Die Mannschaft hat sich konzentriert an alle Vorgaben gehalten“, lobte Köhler. Je ein halbes Dutzend Treffer aus dem Feld steuerten der flinke Außenläufer Philipp Hudewenz – nach langer Verletzungspause wieder eine echte Stütze des Teams – und Rückraumriese Clemens Wetzel bei. Der 20-Jährige gehörte der vergangenen Saison noch eher zur zweiten Reihe, hat sich unter dem neuen Trainerteam zu einem echten Leistungsträger entwickelt.

Im Schlussviertel kam es für die Mecklenburger dann noch ungeahnt heftig. Nachdem sie das Ergebnis bis zum 20:24 (47.) durchaus erträglich hatten gestalten können, gehörten die letzten Minuten ganz klar den Hausherren. Matthias Henow und Tom Griebsch legten bis auf 29:20 (55.) weiter vor. Angesichts der sicheren Niederlage experimentierte der Neubrandenburger Trainer Feliks Marcin und nahm Fornal zugunsten eines siebten Feldspielers aus dem Kasten. Die Rechnung aber ging nicht auf. Stattdessen erzielte Denny Alpers mit einem Wurf übers ganze Feld den 30. Treffer für den GSV, wenig später wiederholte der Torhüter dies zum 31:20 (57.). Der Rest waren Jubel und noch zwei weitere Treffer des trotz zeitweiliger Manndeckung souveränen Grünheider Kapitäns Konstantin Büttner.

Mit dem 33:21 klettern die Männer von der Löcknitz in der Tabelle im dicht gedrängten Mittelfeld mit jetzt 7:9 Punkten auf den siebten Platz. Das Trainerduo sieht die Entwicklung des kleinen Kaders durchaus positiv. „Die Jungs ackern im Training und haben sich den Erfolg verdient“, betonte Frank Morawetz. Der Leistungszenit sei aber noch lange nicht erreicht. „Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht“, vergleicht Co-Trainer Dirk Köhler.

Am Sonnabend muss die Mannschaft beim direkt vor ihnr platzierten Lausitzer HC in Cottbus antreten. „Das sind wir sicher nicht Favorit“, weiß Morawetz, „aber wir fahren nirgends hin, um zu verlieren.“ Die Grünheider haben sich ganz offensichtlich in die Saison hineingekämpft. Der Spaß am Handball ist dem Team anzusehen.