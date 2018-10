Erfolgsserie ausgebaut

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Der 1. FC Frankfurt hat sein Auswärtsspiel in der Fußball-Brandenburgliga bei Preussen Eberswalde mit 5:3 gewonnen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0, blieben nach diesem Erfolg zum vierten Mal in Serie ungeschlagen.

Auf dem Kunstrasen wurde die Partie ausgetragen, da die Ballfangnetze am Rasenplatz zur Bundesstraße 167 gerade erneuert werden. Die Stadt sperrte deshalb vorsorglich den Platz. „Das wird man nach dem Spiel sehen“, antworteten vor der Partie beide Trainer gleichlautend auf die Frage, ob der Kunstrasen ein Vor- oder ein Nachteil sei.

Frankfurt legte gleich richtig los, Preussen versuchte gegenzuhalten. Ein munteres Spiel ohne echte Torchancen bis zur 14 Minute. Dann schnappte sich der Frankfurter John Lukas Sauer den Ball, zog aus 20 Metern halblinks ab und kurz darauf zappelte der Ball im Netz zum 1:0. Danach ging ein Ruck durch das Spiel. Die Gäste spielten wie befreit auf, drückten schon in der Eberswalder Hälfte. Preussen versuchte es über lange Bälle nach vorn, die aber nichts Zählbares einbrachten.

So war es nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Treffer der Gäste fallen sollte. Eine blitzschnelle Kombination im Umkehrspiel schloss Robin Grothe zum 2:0 ab (19.). Kurz darauf hatte Arafa El-Mograbi die erste richtige Chance der Eberswalder. Doch freistehend vor Gästekeeper Damian Schober vergab er aus 15 Metern (21.). Dann nahm Preussen-Coach Obrad Marjanovic den Japaner Shutaro Muraguchi vom Platz. „Kein Ball von ihm kam an“, begründete er. Und das war fast noch geschmeichelt bei der katastrophalen Leistung. Doch die Tore schossen weiterhin die Gäste, Sandro Henning das Dritte und Sauer, mit seinem zweiten Treffer im Spiel, den 4:0-Halbzeitstand.

In der Pause kamen Befürchtungen bei den Preussen-Fans auf, wenn es so weitergeht, könnte es zweistellig werden. Doch Hakan Demirel brachte auf Eberswalder Seite mehr Druck in das Angriffsspiel. So bereitete er auch das 1:4 durch Chinonso Okoro vor (54.). Die Gastgeber waren sogar dem zweiten Treffer nahe, doch nach einer umstrittenen Situation – die Eberswalder sahen eine Abseitsposition und reagierten nicht mehr – erhöhte Mathias Reischert auf 5:1 (79.). Preussen erhöhte den Druck und so boten sich dem FFC Kontermöglichkeiten, die teils aber nur am Aluminium landeten. Preussen kam noch in Unterzahl, Gelb-Rot für Gregorz Pawlowski (76.), durch Treffer von Demirel (85.) und Nick Lange (90.) auf 3:5 heran.

Marjanovic tobte nach dem Schlusspfiff über die Schiedsrichterleistung und fühlte sich benachteiligt. „Das soll keine Entschuldigung sein, wir haben schlecht gespielt, aber der Schiri hat das Spiel mit zweifelhaften Entscheidungen kaputt gemacht.“ Das sahen andere Beteiligte ähnlich. Unzufrieden war auch der FFC-Coach Jan Mutschler. „Wir müssen da souveräner werden. Mit einem 4:0 im Rücken muss man abgebrühter spielen, auf eigene Chancen warten und nicht so viel zulassen. Da steht Taktik-Training in der nächsten Woche an.“