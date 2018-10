Nervenkitzel beim TKC garantiert

Udo Plate

Wriezen (MOZ) Wriezen. Wer den Nervenkitzel liebt und diesen mit einer ordentlichen Portion Anspannung serviert bekommen möchte, der ist bei den Heimspielen des Volleyball-Drittligisten TKC Wriezen richtig. So auch am Samstagabend bei der 2:3-Schlappe gegen die Nordlichter vom VfL Pinneberg.

Zunächst begannen die Gastgeber um Übungsleiter Ronny Linke überaus vielversprechend: Erstmals in der laufenden Spielzeit überhaupt geriet die Heimtruppe nicht in Rückstand, sondern setzte sich im ersten Satz mit einer souveränen Vorstellung 25:19 durch. Alles schien auf einen ungefährdeten und vor allem schnellen Erfolg der TKC-Akteure hinzudeuten. Doch weit gefehlt: Denn die Begegnung entwickelte sich in der Folgezeit zu einem echten Volleyball-Krimi.

Brachten im ersten Durchgang noch die starke Feldannahme, das präzise Zuspiel und der konsequente Abschluss eine schnelle Entscheidung zu Gunsten der Wriezener, gab es im zweiten Satz einen offenen Schlagabtausch. Die Pinneberger legten zwar mehrfach eine kleinere Führung hin, doch noch schlugen die stetig mehr verunsicherten Wriezener zurück. Beide Mannschaften taten sich vornehmlich in der Annahme schwer. „Wir wussten schon, dass der VfL in den bisherigen Auswärtsspielen nicht unbedingt überzeugen konnte. Aber es kann einfach nicht sein, dass wir uns nach einem Auftakt nach Maß selbst derartig in Schwierigkeiten bringen“, meinte Wriezens Mathias Lichtenheldt. Am Ende hatten die zuvor stark aufspielenden Gastgeber mit 22:25 das Nachsehen. Der Satzausgang beeinflusste den weiteren Spielverlauf merklich, da die TKC-Akteure fortan gehemmt agierten und sichtlich die Linie verlor.

Im dritten Durchgang nutzte der VfL direkt den ersten Satzball zum 23:25 und zur Gesamtführung. Die Gäste hatten dementsprechend Grund zum Jubeln bedeutete der zweite Satzgewinn einen sicheren Zähler. Der vierte Abschnitt verlief erneut äußerst packend: Nach mehrfachen Führungswechseln ging es in eine Schlussphase mit spektakulären und begeisternden Ballwechseln. Beim 27:28 sowie 29:30 hatten die Gäste zwei Matchbälle. Allerdings bekamen die Wriezener dank eines starken Lukas Mäurer doch noch die Kurve, bevor größeres Unheil über sie hereinbrach. Nicht von ungefähr war es just Mäurer, der mit zwei spektakulären Aktionen nach 35 Minuten Spielzeit den Durchgang mit 32:30 für die Heimtruppe zum 2:2-Ausgleich eintütete.

Spätestens im Tiebreak hatten dann die Pinneberger jedoch leichtes Spiel. Es lief wie am Schnürchen und bei wenig Gegenwehr entschieden sie den fünften Durchgang mit 15:10 zum 3:2-Auswärtserfolg für sich.

„Wir haben es nicht verstanden vorzeitig den Sack zuzumachen“, ärgerte sich Pinnebergs starker Angreifer Janosch Maas über den seiner Meinung nach völlig überflüssigen Nervenkitzel.