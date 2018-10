Einheit bleibt der Platzhirsch

Britta Gallrein

Bernau Das beste Fußballteam in Bernau? Das bleibt die TSG Einheit Bernau. In einem gutklassigen Stadt-Derby in der Fußball-Brandenburgliga gewann der Gastgeber vom Wasserturm vor 471 Zuschauern mit 3:1 gegen den Stadtkonkurrenten FSV Bernau.

Der TSG Einheit reichte am Ende eine gute erste Halbzeit zum Sieg. Hier dominierten die Hausherren, waren spielerisch das bessere Team. Das 1:0 resultiert aus einem Eckball von Maximilian Walter. Fritz Söllner steigt höher zum Kopfball als sein Gegenspieler Justin Pehl und verwandelt per Kopf zum 1:0.

Der FSV in dieser Phase des Spiels zu passiv, ohne zündende Spielidee. Einheit macht das Spiel, und kommt zu guten Chancen, wie durch Ricky Ziegler, dessen Kopfball über das Tor flattert (26.). Kurz darauf ist es wieder FSV-Spieler Justin Pehl, der einen Zweikampf verliert. Diesmal gegen Max Gerhard, der zum 2:0 einschiebt (28.).

FSV-Coach Christian Städing reagiert, nimmt den glücklosen Justin Pehl aus dem Spiel und bringt für ihn Alexander Schadow, was dem Spiel der FSVer sichtlich gut tut. Kurze Zeit später verletzt sich Gäste-Keeper Danny Kempter. Der muss Kopf und Kragen gegen den heranstürmenden Max Walter riskieren und bekommt aus Nahdistanz einen Ball an den Kopf. Kempter spielt zunächst weiter, klagt aber in der Pause über Schwindelgefühl und macht Platz für Ersatzmann Glenn Böhme.

Vielleicht war es eine Standpauke von Christian Städing zum Pausentee, jedenfalls kommt der FSV mit mehr Elan aus der Kabine. Gute Chancen sind allerdings weiterhin Mangelware.

Den sehenswertesten Treffer im Spiel erzielt in der 71. Minute FSV-Stürmer Ümit Ejder. Der zieht kurz hinter der Mittellinie mal einfach ab in Richtung Tor. Als die FSV-Fans noch enttäuscht raunen: „Wie kann man denn aus so einer Distanz schießen?“, da zappelt der Ball, den auch Einheit-Keeper Niklaas Seifarth wohl unterschätzt hat, im Netz zum 2:1. Doch nur gut zehn Minuten später macht Antrew Lubega alle FSV-Hoffnungen zunichte. Nach einer Balleroberung durch Volkan Altin bedient Max Walter mustergültig Lubega, der zum entscheidenden 3:1 für Einheit einschiebt.

„Wir haben die ersten 45. Minuten ein super Spiel gemacht“, erklärt Einheit-Coach Nico Thomaschewski im Nachgang. „Dass es nach der Halbzeit dann noch so ein Spiel wird, war klar. Der FSV hat umgestellt auf 4-4-2 – da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir damit klar gekommen sind. Aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen verdient gewonnen haben.“

„Wegen der ersten halben Stunde haben wir das Spiel verloren“, so die klare Analyse von FSV-Coach Chistian Städing. „Für mich war es nicht erklärlich, weil wir uns das ganz anders vorgenommen haben. So, wie der Gegner gespielt hat, wollten wir spielen, wollten ranschieben, einfache Bälle spielen. In der zweiten Hälfte waren wir besser, aber davon kann man sich nichts kaufen. Es war einfach zu wenig von uns und auch eines Derbys nicht würdig“, gab Städing zu. „Beim nächste Mal müssen wir es besser machen.“