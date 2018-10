Lichterhäuschen aus der Keramikwerkstatt

Renate Meliß

Bernau Die Frauen, die sich am Sonnabend rund um den Tisch in der Keramik-Werkstatt der Frakima einfinden, verbindet vor allem eines miteinander: Sie wollen Schönes mit eigenen Händen herstellen. Ein Lichterhäuschen soll entstehen. Kaufen kann ja jede, selbst ist die Frau: Deshalb holt Kursleiterin Roswitha Hindemith dicke Tonpackungen aus den Holzregalen, die mit einem Drahtschneider in Stücke geteilt werden. Andere Tonstücke liegen bereits in feuchten Tüchern eingeschlagen auf den Tischen.

Im Vorraum sind blaue Folien auf dem Boden ausgelegt. Mit aller Wucht schlagen einige Teilnehmerinnen den Ton auf die Erde – die Luft muss raus aus dem roten oder weißen Material. Frakima-Leiterin Anja Schreier hat Tee gekocht. Plätzchen, Naschereien und Weintrauben liegen bereit, um den Nachmittag nebenbei zusätzlich zu versüßen.

Zehn Frauen und ein Quotenmann sind eifrig am Werkeln. Roswitha Hindemith hat einige Vordrucke auf dem Tisch ausgebreitet. Papierformen als Vorlage liegen bereit. Ein runder Turm oder die klassisch, rechteckige Variante stehen zur Auswahl. Eine Bernauerin hat sich für eine Art Hexenhäuschen entschieden. „Wir machen zunächst die Bodenplatten, nicht zu dünn und nicht zu dick“, so Kursleiterin Hindemith. Nudelhölzer liegen bereit – es wird gerollt und geglättet, der Ton anschließend mit einem Messer passgenau geschnitten. Anschließend werden die Seitenteile und Giebelplatten ausgerollt und in Form gebracht. Die Lichtertürmchen stehen auf großen rechteckigen Tonplatten und werden auf dem runden Sockel befestigt. Nun gilt es, Tonröllchen herzustellen und sie in den inneren Kanten miteinander zu verschmieren – Standhaftigkeit ist jetzt alles. Wer bisher noch fleißig am Schwatzen und Lachen war, verstummt, denn so ein Lichterhäuschen verlangt die ganze Aufmerksamkeit.

Wenn das Grundgerüst steht, wird das Dach gefertigt. „Nicht zu dünn, sonst sackt es durch“, erklärt Roswitha Hindemith. Zusammengeknüllte Zeitungen dienen als Stütze und saugen Feuchtigkeit auf. „Sich auszuprobieren, ohne gleich in einen der laufenden Keramikkurse einzusteigen“, sei laut Anja Schreier das Ziel. Die Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit. Nach drei Stunden wandert das Häuschen nach nebenan, um eine Weile zu trocknen, bevor es in den Ofen zum ersten Brand kommt.

Am 10. November geht der Lichterhäuschen-Workshop in die zweite Runde – dann ist Glasieren angesagt, dem ein zweiter Brand folgt. Rechtzeitig zum Advent kann dann das eigene Haus daheim an einem besonderen Platz stehen und wohliges Licht im Raum verteilen. „Einfach Spaß hat es uns gemacht, und das Beste daran ist, so ein Lichterhäuschen hat niemand!“, bringt es Annemarie Brodenhagen aus Bernau auf den Punkt. „Einfach mal kreativ sein und tun, was Kopf und Herz den Händen sagen – da kann man so richtig ausspannen dabei!“, fasst die Teilnehmerin zusammen.