Ekel Alfred in Hennigsdorf

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Kann ein chauvinistischer, selbstüberzeugter, frauen- und fremdenfeindlicher Haustyrann zum Publikumsliebling werden? In Hennigsdorf konnte das am Sonnabend unter Beweis gestellt werden. Da gastierte Ekel Alfred mit seiner Familie im Stadtklubhaus – die Uckermärkischen Bühnen Schwedt präsentierten dort zwei Inszenierungen nach der beliebten Serie „Ein Herz und eine Seele“. In den 1970er-Jahren war die bis heute gern wiederholte Fernsehserie ein Hit. Nach Hennigsdorf kamen die Schauspieler mit den Folgen „Die Bombe“ und „Der Fernseher“.

Ines Venus Heinrich hauchte Else Tetzlaff eine gehörige Portion Naivität und kleinbürgerliche Hausfrauenart ein, sodass sie, genau wie im Fernseh-Original, ihrem cholerischen und ewig besserwisserischen Ehemann, Ekel Alfred, einen guten Gegenpart lieferte. Wie sie so mit Haushaltsschürze, manch liebenswürdig-ratlos-dämlichem Blick und ihren abwegigen Gedankengängen an ihrem Arbeitsplatz – der Küche, – hantierte, war für die Zuschauer ein Spaß. Es war, als warteten sie nur darauf, dass Alfred endlich sein legendäres „du dussliche Kuh“ abfeuerte, um in Gelächter auszubrechen.

Ekel Alfred hingegen wurde herrlich hysterisch und mit Schnodderschnauze von Udo Schneider dargestellt. Wie er sich in Rage redete, dabei über seine Worte stolperte und erregt nach Luft schnappte, Verschwörungstheorien verbreitete, Schimpfworte ausstieß, seine geliebte Bild-Zeitung zitierte und über seine Familie, Ausländer und Sozialisten herzog, das war großes Kino – oder eben Theater. Beim Publikum kam das sehr gut an. Es quittierte beide Stücke mit lautem Applaus.

Beispiel „Die Bombe“: Hier wird ein verräterisches Paket für den Untermieter der Nachbarin abgegeben. M.Ahmed Ben Jussuf lautet der Empfänger und lässt sofort beim Familienoberhaupt die Alarmglocken schrillen. Sofort wird über die Paketbomben der Orientalen schwadroniert, die Polizei gerufen und ein gehöriges Durcheinander erzeugt, in dem Tochter Rita (Alexandra-Magdalena Heinrich) und Schwiegersohn Michael (Uwe Schmiedel) des Öfteren mit den reaktionären Ansichten des Vaters aneinandergeraten. Schön ist zu sehen, wie Vorurteile auf die Wirklichkeit treffen, als die Familie schließlich Paketempfänger Jussuf kennenlernen.

„Ein Herz und eine Seele“ – werden hier die 1970er-Jahre einfach nur wiederbelebt? Interessanterweise können Humor und Themenauswahl noch heute bestehen. Konflikte zwischen den Generationen, verhärtete Fronten zwischen politischen Ansichten, Vorurteile gegenüber Fremden, ein veraltetes Frauenbild: All das ist noch immer aktuell. Deshalb haben in Hennigsdorf auch alle etwas zu lachen.