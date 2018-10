TuS punktet dank großer Moral

Stefan Zwahr

„Am Ende ist der Punkt sicherlich ein bisschen glücklich, aber wir haben ihn uns hart erarbeitet“, so Florian Schulte. Mit dem TuS 1896 Sachsenhausen holte der Mittelfeldspieler am Sonnabend mit dem 2:2 einen Punkt bei der SG Union Klosterfelde – nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand.

Wie bei Grün-Weiß Brieselang (2:4) verspielten die Unioner eine Zwei-Tore-Führung. „Das ist ärgerlich. Wir hätten gewinnen können“, bemerkte Trainer Gerd Pröger nach dem Vergleich mit seinem Ex-Verein, den er 2008 zum Landesliga-Staffelsieg führte. „So, wie die Spielanteile waren, wäre ein Heimsieg gerecht gewesen.“ Auf der anderen Seite sprachen die Gäste von einer verdienten Remis. Grund: Beide Teams hatten gute Phasen.

Der erste Abschnitt gehörte Klosterfelde. Gegen harmlos agierende Gäste, die aufgrund diverser Ausfälle mit einem ungewohnten System spielten (4-3-3), hatten die Hausherren optische Vorteile und wussten den Gegner in der Defensive zu beschäftigen. „Wir haben das Spiel bestimmt und wenig zugelassen“, so Pröger. Zu nennenswerten Chancen kamen seine Schützlinge aber nicht. Ausnahme: In der siebten Minute strich ein Schuss von Tobias Marz aus 25 Metern knapp am Tor vorbei.

„Ich habe eine kämpferisch und spielerisch starke Klosterfelder Mannschaft gesehen, aber ohne Ergebnisse im Torabschluss“, so Gäste-Coach Oliver Richter. Dieser bemängelte, dass seine Mannschaft „zu blauäugig“ verteidigt habe. Beide Gegentreffer resultierten aus Kontern, die Lukas Bianchini abschloss. Zunächst verwertete dieser eine Eingabe von Marz per Flachschuss (15.). Dann schob er ein kurzes Zuspiel von Steven Nowark – der per steilem Zuspiel in abseitsverdächtiger Position in Szene gesetzt worden war – ein (58.). Richter: „Ich schiebe selten Sachen auf die Personalsituation. Wir mussten uns systemtechnisch aber umentscheiden, weil sehr viele Offensivkräfte gefehlt haben. Unser Plan ging auf, wir haben jedoch leider nicht so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Zu gefallen wusste der TuS erst nach dem zweiten Gegentreffer (dann wieder im 4-4-2). Nach gut einer Stunde änderten sich auf dem Sportplatz an der Mühlenstraße die Spielanteile. Der TuS hatte mehr Ballbesitz, ohne dabei zu großartigen Möglichkeiten zu kommen. Der Anschlusstreffer gelang vom Elfmeterpunkt. Der gefoulte Paul Döbbelin verwandelte selbst (73.). Kurz zuvor hatte Matthew Barsalona die Chance zur Entscheidung, setzte das Leder nach einer Flanke aber am langen Pfosten vorbei.

„Wir müssen im Konter das dritte Tor machen“, ärgerte sich Pröger. Auch der Ausgleich, der aus einem Ballverlust im Mittelfeld resultierte, dürfe so nicht passieren. Martin Pilz traf aus dem Gewühl (90.+1). Richter: „Am Ende ist das Remis durch das späte Tor natürlich glücklich. Wir betreiben in den letzten 25 Minuten aber einen Riesenaufwand. Ich denke, wenn man die gesamte Spielzeit betrachtet, ist das Unentschieden gerecht.“

SACHSENHAUSEN: Schrobback - Weigt, Wiesner (60. Pressmann), Pilz, Rutzen, Höpfner, Kordecki, Schulte, Müller, Döbbelin (90.+2 Wunderlich), Groll