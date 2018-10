Frage der Glaubwürdigkeit

(MOZ) Es kommt schon mal vor, dass Gespräche einen anderen Verlauf nehmen als erwartet, dass sie in Streit oder Eklat enden. Wenn indes ein Killerkommando anreist mit Knochensäge im Gepäck, wird man wohl kaum von einem Ereignis sprechen können, das aus dem Ruder gelaufen ist. Deshalb ist die Erklärung aus Riad zum Tod des Regimekritikers Jamal Kashoggi nichts anderes als der zynische Versuch, den saudischen Machthaber Mohammed bin Salman aus der Schusslinie zu bringen, der im Verdacht steht, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Es werden Sündenböcke präsentiert. Der Herrscher will von nichts gewusst haben. Soso.

Man soll die Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht abbrechen. Dafür ist das Land als strategischer Faktor in der Region und auf dem Weltölmarkt zu wichtig. Aber Grenzen aufzeigen, kann man schon. Es geht um Rüstungslieferungen, Wirtschaftskontakte und die Beteiligung an des Kronprinzen Modernisierungsprojekt. Da muss einiges auf den Prüfstand. Illusionen über die deutschen und europäischen Einflussmöglichkeiten sind freilich fehl am Platz. Im Fall Skripal allerdings waren Europäer und die USA schnell mit Sanktionen gegen Russland bei der Hand. Wenn sie jetzt nicht handeln, haben sie ein Glaubwürdigkeitsproblem.