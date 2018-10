Kein Waterloo für Waterloo

Matthias Wagner

Eberswalde Wer kennt sie nicht, die Hits der unvergessenen schwedischen Formation ABBA? Am Freitagabend erklangen unter dem Titel „A Tribute to ABBA“ mit der ABBA-Review-Band zahlreiche ihrer Erfolgshits in der Stadthalle im Familiengarten. Allen voran natürlich „Waterloo“ und „Mama Mia“.

Das Konzert war jedoch alles andere als ein sprichwörtliches „Waterloo“, denn mehr als 350 Besucher strömten in die frühere Hufeisenfabrik und gerieten vom ersten Takt an in Stimmung. Darunter natürlich viele Fans der legendären Schwedentruppe, die sich im Laufe des Abends als äußerst textsicher und tanzwillig erwiesen.

„Natürlich ist unsere Vorliebe für ABBA ein wenig elterlich geprägt“, sagte Florian Urban, der mit seiner Partnerin Kim Heimberg aus Neuenhagen gekommen war. Dennoch möge er die Musik sehr gern. Sie verbreite einfach gute Laune, so der junge Mann, der seiner Freundin die Eintrittskarten zum Geburtstag geschenkt hatte.

Überhaupt erwies sich die Altersstruktur des Publikums als gute Mischung. Zu den Jüngeren zählte die elfjährige Danila aus Golzow, die sogar schon selbst als Abba-Mitglied in ihrem Heimatort aufgetreten war. Sehr zur Freude von Mutter Nadine Schmidt. Der mit Abstand jüngste Gast des Abends war aber sicher der acht Monate alte Max. Er nahm die Vorstellung gelassen und zugleich staunend im Kreise der Familie zur Kenntnis.

ABBA, das waren Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus. Die Formation gründete sich im Jahre 1972. Zwei Jahre später gelang ihnen mit „Waterloo“ der Sieg beim Eurovision Songcontest und so der internationale Durchbruch. Zwar beendete die Gruppe 1982 ihre Zusammenarbeit aufgrund privater Differenzen, die Musik genießt aber bis heute Popularität.

Die ABBA-Review-Band verstand es durch aufwendige Kostüme und eine gelungene Bühnenvorstellung die Auftritte des schwedischen Originals nachzuempfinden. Lidia Lingstedt gab die Agnetha, Isabell Classen überzeugte als Anni-Frid. Björn wurde von Steve H. Stevens verkörpert und Torsten C. Mahnke erschien als Benny. Lediglich die akustische Kulisse ließ etwas zu wünschen übrig, denn es wollte einfach kein stimmiges Klangbild entstehen. Tourleiter Rudi Hauptmann vom Veranstalter mdh-events zeigte sich trotzdem zufrieden.