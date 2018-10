50 Jahre Motorsportgemeinschaft

Julia Lehmann

Eberswalde/Heckelberg (MOZ) Mit einer Orientierungsfahrt sowie einem Abendessen feierte die Motorsportgemeinschaft (MSG) Eberswalde am Sonnabend ihr 50. Clubjubiläum. Startschuss zur Orientierungsfahrt war am Vormittag am Bollwerk in Eberswalde. Dort, wo von Mitte der 1970er-Jahre bis kurz nach der Wende der Vereinssitz war. Über 70 Kilometer führten die Anweisungen zur Festscheune in Heckelberg (Märkisch-Oderland), wo am Abend eine Party für gut 130 Gäste starten sollte. Zur Vereinsgründung am 30. August 1968 hieß der Verein noch MC Tiefbau Frankfurt (Oder) und hatte seinen Schwerpunkt am Motocross gelegt.

Bis 1999 lag der Fokus rein auf Kart-Sport, berichtet Bernd Barig, seit 1996 Vereinsvorsitzender. Das änderte sich mit dem Wechsel zum ADAC, unter dem die MSG bis heute organisiert ist. Mit den 2000ern kamen auch die Sparten Motocross und Rallye zurück in den Club.

Bei Jugendlichen ist Motorsport bis heute beliebt, sagt Barig, der Mitglied im Vorstand des ADAC Berlin-Brandenburg ist. Das sieht man auch an den Mitgliederzahlen, die mit circa 140 der Gründungszahl gleicht. Besonders stolz ist Barig darauf, dass gut 40 Prozent der Mitglieder auch an Wettbewerben teilnehmen. In den Sparten Kart und Moto3 sind Fahrer der MSG bis zur Weltmeisterschaft vertreten.

Pocketbike fährt als jüngstes Mitglied ein Siebenjähriger. Mit 47 Vereinsjahren ist Rainer Freimuth, ehemaliger DDR-Meister, das älteste Mitglied. Neben ihm wurden am Sonnabend Bernd Barig und Brigitte Schiefelbein für ihre 30-jährige Treue geehrt.

Beim Motorsport fiebert meist die ganze Familie mit. Gerade wer bei Wettbewerben mitfährt. Logistisch und finanziell stecke dahinter ein großer Aufwand, so Bernd Barig. Ein teures Hobby also, wenngleich es bei Sponsoren beliebt ist. Weil das so ist, bleibt der Sport immer für einige unerreichbar. „Das ist schade, weil so viele Talente verlorengehen“, sagt Bernd Barig.

Für die Zukunft hat der Verein einiges vor. Darunter sind Minibike- und Pocketbike-Schnupperkurse sowie Kart-Ferien-lager.