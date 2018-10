Landtagskandidaten der Linken komplett

Daniela Windolff

Prenzlau Die Uckermärkische Linke hat am Wochenende in Prenzlau und Templin ihre Kandidatenaufstellung zur Landtagswahl 2019 abgeschlossen. In Prenzlau wurde Anne-Frieda Reinke einstimmig für den Wahlkreis 11 nominiert, zu dem die Wahlbezirke Prenzlau, Angermünde, Gramzow, Brüssow und Nordwestuckermark gehören. Hier holte bei den Landtagswahlen 2014 der SPD-Politiker Uwe Schmidt ein Direktmandat.

Bei der Landtagswahl 2019 will sich nun die Linke mit ihrer jungen Kandidatin ein Mandat sichern. Die 25-jährige angehende Lehrerin aus Prenzlau konnte bereits im Landesvorstand der Linken und in der Stadtverordnetenversammlung Prenzlau politische Erfahrungen sammeln. Sie will sich im Landtag vor allem für soziale Gerechtigkeit und gleiche Bildungschancen für alle einsetzen.

Bei der Wahlkreisversammlung in Templin wurde Andreas Büttner als Kandidat für die Landtagswahl 2019 aufgestellt. Büttner sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Der 45-Jährige wechselte 2015 von der FDP zu den Linken und ist nach der Entlassung von Ministerin Golze und ihrer Staatsekreträrin am 1. Oktober 2018 zum Staatssekretär des Brandenburgischen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie unter der neuen Ministerin Susanna Karawanskij ernannt worden.

Nun tritt er auch als Kandidat für den Brandenburger Landtag in seinem Heimatwahlkreis Templin an, für den bisher Isabelle Vandré aus Eberswalde für die Linken im Landtag sitzt. Sie will hier nicht mehr kandidieren, weil ihr wichtig sei, dass jemand die Region vertritt, der auch vor Ort lebt. Büttner wohnt mit seiner Familie in Templin.

Zu seiner Nominierung sagte Andreas Büttner: „ Ich freue mich über die deutliche Unterstützung. Mir ist es wichtig, den ländlichen Regionen eine starke Stimme im kommenden Landtag zu geben. Insbesondere die Krankenhäuser gilt es auch zukünftig zu erhalten. Ich danke Isabelle Vandré herzlich, die in dieser Wahlperiode unseren Wahlkreis im Landtag hervorragend vertreten hat und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit ihr.“

Mit Jens Schröder für den Schwedter Wahlkreis 12 haben die Uckermark-Linken nun drei Kandidaten aufgestellt: „Wir hoffen, dass wir wenigstens in einem Wahlkreis als Linke im Landtag vertreten sein werden“, sagt der Kreisgeschäftsführer der Uckermark-Linken, Heiko Poppe.