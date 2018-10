Rathauseiche von Ballast befreit

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister hatte vorab um Verständnis gebeten, dass der Pflegeschnitt der mehr als 100-jährigen Eiche an der Südseite des Grünheider Rathauses zwar gravierend ausfallen wird, aber lebensnotwendig für den Baum ist. Am Sonnabendmorgen, gegen halb 8, rückte ein Trio der Garten- und Landschaftspflegefirma Pfeil an, um sich dem Gehölz anzunehmen. „Wir wollen bis 13 Uhr fertig sein“, sagte Landschaftsgärtner und Baumkletterer Daniel Fittinger. Das Kreischen der Sägen solle bei der Zeremonie nicht stören. Und so war es dann auch.

An der Kreuzung stapelte sich schon bald ein stattlicher Haufen an Ästen mit Blattwerk. „Das wird noch geschreddert und kommt dann auf unsere Kompostieranlage.“ Fittinger hat sich die Eiche vom Fuß bis hoch in die Krone angeschaut, ist dafür in der Gondel einer Hebebühne in Höhe gefahren. Die Schäden, so sagt er, sind nicht zu übersehen. Rinde bröckelt ab, Zwiesel habe sich gebildet, die Vitalität ist stark beeinträchtigt, Pilzbefall gebe es jedoch glücklicherweise nicht. Die Ursache für die Probleme sieht er weit in der Vergangenheit liegend. „Hier war mal ein Bombentrichter, dann wurde das Rathaus gebaut, eine tiefe Grube dafür ausgehoben. Davon war der Wurzelbereich natürlich auch betroffen.“

Behutsam hat er dann an der Krone seine Schnittwerkzeuge angesetzt. Die prognostizierten 40 Prozent Rückschnitt sind es nicht geworden, 20 Prozent haben gereicht. Je stärker der Rückschnitt, umso mehr Stress bedeutet das für das Gehölz. Das richtige Maß aber gibt ihm neue Kraft. Dabei war es wichtig, die natürliche Form zu erhalten, schließlich soll der stattliche Baum ein Hingucker bleiben, er wird das Umfeld des Rathauses auch fortan schmücken.(bei)