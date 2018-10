Zeitreise in die Geschichte der Namen

Jürgen Rammelt

Rheinsberg (MOZ) Die Herkunft des Namens ist für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Gerade deshalb ist Professor Jürgen Udolph einer der gefragtesten Namensforscher. So war es auch kein Wunder, dass am Freitag rund 120 Zuhörer in die Remise am Rheinsberger Schloss gekommen waren, um zu hören, was der Professor für Onomastik zu berichten hat.

Organisiert hatte die Veranstaltung das Medienzentrum Ostprignitz-Ruppin im Rahmen des Festivals „Literarischer Bilderbogen“. Dessen Leiterin Imke Strauß war es auch, die die Gäste begrüßte und Prof. Udolph als einen profunden Kenner der Materie vorstellte. Bereits zum 23. Mal fand diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe im Landkreis statt.

Bereits im Vorfeld hatte der Namensforscher über 20 teilweise kuriose Familiennamen auf eine Leinwand projektiert, die erahnen ließen, was in der folgenden Stunde die Zuhörer erwarten dürfen. Und so war es auch. So erklärte Jürgen Udolph, dass in den meisten Namen Informationen und Wörter stecken, die Auskunft über die Herkunft und den Ursprung geben.

Der Name Pinkepank würde zum Beispiel von einem Schmied kommen, weil der Hammerschlag so ähnlich klingt. Teichgräber dagegen, wären Leute gewesen, die vornehmlich im Mittelalter Teiche gegraben hätten. Udolph, Jahrgang 1943, erzählte, das besonders in den Klöstern es an mehreren Tagen Fisch zu Mittag gab und daher in der Nähe Fischteiche angelegt wurden, die extra ausgehoben werden mussten.

Im Weiteren ging der Namensforscher auf sprachliche Veränderungen ein, die im Laufe der Jahrhunderte dafür sorgten, dass die Schreibweise von Namen verändert wurde. Auch die territorialen Unterschiede spielten dabei eine Rolle. Es gab die niederdeutschen, die mittelhochdeutschen und andere Dialekte, die auch Auswirkungen auf die Schreibweise der Namen hatten.

Anhand von Karten zeigte Udolph, wie in Deutschland, aber auch in anderen Ländern bestimmte Namen verteilt sind. So hätten Völkerwanderungen, Kriege und andere Ereignisse dafür gesorgt, dass Menschen ihre angestammte Heimat verließen und in anderen Gegenden ansiedelten. Als Beispiel nannte Udolph die Hugenotten, aber auch die Flüchtlingsströme zum Ende des zweiten Weltkrieges. Oftmals würden die Herkunft, der Beruf oder andere Merkmale eine Rolle spielen. „Namen sind Zeugen der Geschichte“, erklärte der Forscher, der mehr als 10 000 Namen analysiert hat und mit dem „Buch der Namen“ einen Beststeller geschrieben hat. Hilfsmittel bei seinen Forschungen seien Telefonbücher, aber auch das Internet und Forschungsergebnisse von Kollegen.

Udolph machte deutlich, dass etliche Namen auch durch Koseformen entstanden sind. So stamme Heintz von Heinrich, Seidel von Siegfried und Stenzel von Stanislaw ab. Anhand von Beispielen folgten dann Namen, die ihren Ursprung in den Orten haben, wo der eine oder andere geboren wurde oder lange Zeit wohnte. Aber auch die unterschiedlichsten Berufe und Tätigkeiten, körperliche und charakterliche Eigenschaften, der christliche Glaube, sowie Pflanzen und Früchte, Speisen und Getränke haben den Menschen einen Namen gegeben.„Wer mehr zur Ahnenforschung erfahren möchte, hat dazu an den folgenden drei Sonntagen Gelegenheit“, erklärte der Namensforscher, der unter dem Titel „Du ahnst es nicht!“ jeweils um 13.55 Uhr im ZDF bei Thomas Anders zu Gast ist.(jr)