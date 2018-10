Anke Beißer

Erkner (MOZ) Der Frauenchor Erkner hatte am Sonnabend zu einem Jubiläums-Konzert in die Genezarethkirche eingeladen. Die Anhänger enttäuschten den Chor auch zu seinem 50. Geburtstag nicht und so war das Gotteshaus gut gefüllt. Sogar Chorleiter Thomas Mahler begeisterte mit seinem Gesang im Duett mit Eva Herrmann – er tritt nur selten selbst ans Mikrofon.(bei)