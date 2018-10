Gefiederte Gesellen im Fokus

Elke Lang

Kossenblatt Zu einer Ranger-Tour rund um die Kossenblatter Seen hatten sich Naturfreunde zusammengefunden, um den großen Vogelzug zu beobachten. Eingeladen hatte die Naturwacht Brandenburg im Naturpark Dahme-Heideseen. Ranger Thomas Mertke, der mit seiner Kollegin Theresa Schwalbe zum Treffpunkt gekommen war, hatte am Vortag schon alle bekannten Äsungs- und Schlafplätze der Wildgänse aufgesucht. Das Gebiet rund um die Kossenblatter Seen ist im Naturpark „die Ecke, wo sich bei uns im Oktober die meisten Gänse sammeln, etwa 20 000 bis 25 000“, ist ihm aus eigener Erfahrung bekannt. Nun musste er feststellen: „Sie sind da, aber nicht, wo sie sonst sind.“ Mit rund 5000 rechnete er am Sonnabend – aber dann konnte keine einzige in Bodennähe gesichtet werden. Nur ein kleiner Zug von etwa 25 Vögeln flog einmal hoch oben in V-Formation vorüber.

Die Beobachtung des Vogelzugs hier gehört zu den feststehenden jährlichen Veranstaltungen der Naturwacht. Pünktlich bei Sonnenuntergang brauste sonst der gewaltige Zug mit lautem Geschnatter über den Berg und ließ sich auf dem flachen See zur Nachtruhe nieder. Nun aber wird der See bei Giesensdorf nicht mehr fischereiwirtschaftlich genutzt und ist ausgetrocknet. „Gänse brauchen Gewässer und in der Nähe ihren Futterplatz“, erklärte Thomas Märtke. Die Gruppe stieg mit ihm den Hang hinauf und musste feststellen: Durch die Trockenheit des Sommers war das Wintergetreide nur ungenügend entwickelt. Auch am Kossenblatter See wurde man nicht fündig. Dass das abgeerntete Maisfeld, auf dem nun spärlich Getreide sprießt, Äsungsfläche ist, davon zeugen nur noch die vielen Federn. Die Kinder, die an der Exkursion teilnahmen, freuten sich und sammelten diese zu kleinen Sträußen. „Die Natur lässt sich eben nicht bestellen“, so der Ranger. Gundula Thiele aus Wendisch Rietz war das erste Mal dabei und wie die anderen Teilnehmer trotzdem zufrieden: „Die Tour ist interessant und zeigt die Schönheit der Natur in unmittelbarer Nachbarschaft. Dazu erhält man viele Informationen.“ Sie will später vielleicht noch einmal allein hier herfahren.

Thomas Märtke hatte ein Buch dabei, um wenigstens die Graugans, um die es sich hier vor allem handelt und die am ähnlichsten unserer Hausgans ist, sowie die Saatgans und die Blessgans im Bild zu zeigen. Anhand von Anschauungsblättern und Tabellen erfuhren die Naturfreunde etwas über die Markierungsmöglichkeiten der Gänse, um deren Zug dokumentieren zu können. Er verband das mit der Aufforderung, die Markierungsnummern der Naturwacht zu melden. Bei den neueren größeren Ringen um den Hals und nicht mehr am Fuß könne man diese mit dem Fernglas auf weite Entfernung ablesen. Durch die Markierungen wisse man, dass die hier rastenden Gänse aus dem Polarkreis kommen und bis in die Bodenseeregion weiterfliegen.