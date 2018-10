Elke Bär und Andreas Büttner kandidieren in Oberhavel

Roland Becker

(HGA) Von Roland Becker

Die 59-jährige Lehrerin Elke Bär wird zur Landtagswahl am 1. September 2019 als Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis 9 (Oranienburg, Leegebruch, Liebenwalde) antreten. Sie wurde am Sonnabend mit 87 Prozent der Stimmen nominiert.

Damit beerbt die derzeitige Fraktionsvorsitzende der Linken im Oberhavel-Kreistag Gerrit Große, der 2014 nur 24 Stimmen gefehlt hatten, um das Direktmandat zu erzielen.

Für den Wahlkreis Zehdenick, Gransee und Fürstenberg wurde Andreas Büttner nominiert. Der am 1. Oktober 2018 zum Staatssekretär des Brandenburgischen Sozialministeriums berufene Büttner ist seit 2015 Mitglied der Linken. Zuvor war er in der CDU und der FDP.

Die aus dem September stammende aktuellste Umfrage sieht die Linke bei den Zweitstimmen landesweit mit 17 Prozent auf Platz vier, hinter SPD und AfD (je 23 Prozent) sowie der CDU (21 Prozent).

Beschlossen wurde am Sonnabend auch die Liste der Linken für die Wahl zum Oranienburger Stadtparlament. Am 26. Mai werden 30 Männer und Frauen um die Mandate in den fünf Wahlkreisen kämpfen. Laut der Ortsvorsitzenden Gerrit Große können die Oranienburger zwischen erfahrenen Kommunalpolitikern und Neueinsteigern wählen. Vier Kandidaten seien jünger als 30, ein knappes Drittel der Mandatsbewerber sind Frauen.

Zu den erfahrenen Kandidaten zählen Ralph Bujok, Elke und Olaf Kästner, Enrico Geißler, Harald Große und Marianne Zahn. Auch Monika Stöckel, Monika Wernecke und Frank Eichelmann können auf kommunalpolitische Erfahrungen verweisen. Mit Jean Willemsen, Martin Marczinsky Toni Aschersleben und Dennis Knabe wollen junge Kandidaten in die Stadtpolitik einsteigen.

Im Mittelpunkt des ebenfalls am Wochenende einstimmig beschlossenen Wahlprogramms steht die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum, teilte Große mit. Darüber hinaus „macht Die Linke Angebote zur Entwicklung einer familienfreundlichen Stadt am Wasser wie zu einer guten lokalen Bildungslandschaft“, so die Ortsvorsitzende. Weitere Schwerpunkte im Wahlkampf sollen der Straßenausbau, die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sowie Wirtschaftsentwicklung und medizinische Versorgung sein.