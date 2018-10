Mehr Grundstückskäufe geplant

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Regenrückhaltebecken, Erweiterungen vorhandener technischer Anlagen, Kita- und Schulneubauten, Spielplätze und Generationentreff. In Panketal gibt es viele Ideen, die sich auf nur sehr wenigen kommunalen Grundstücken niederschlagen sollen.

Daher ist Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) mit seinen Mitarbeitern immer aktuell informiert, wenn es in den einschlägigen Immobilienportalen Angebote gibt, die sich für Gemeinbedarfsflächen eignen könnten. „Wir fahren damit eine neue Strategie, weil wir sehen, dass wir Flächen benötigen“, berichtet Wonke auf Anfrage dieser Zeitung. Nicht alle Pläne schlagen sich auch in Verkäufen nieder, denn die Materie ist schwierig. Außerdem muss sich Wonke die Zustimmung der Gemeindevertretung dafür einholen – im nicht öffentlichen Teil.

„Wir sind nicht an kleinen Grundstücken interessiert, die mit Häusern bebaut sind, sondern an Flächen, die sich eignen, in den Flächenpool der Gemeinde einzugehen“, erzählt der 31-Jährige. Auch das Vorkaufsrecht, das die Gemeinde ausüben kann, werde nur sehr selten greifen. „Es ist rechtlich sehr kompliziert und zu werten wie ein enteignungsgleicher Vorgang. Dann muss klar zu begründen sein, warum wir zugreifen wollen“, schätzt der SPD-Politiker ein. „Es dient der Vorsorge, wenn wir Grundstücke erwerben. Wir planen in den kommenden Jahren vieles, das der Allgemeinheit zugutekommen soll. Dafür brauchen wir einfach auch Platz.“

Auf diese Weise kam einst das Krankenhausgelände an der Schönower Straße in den Besitz von Panketal. Der Kauf vor Jahren hat sich aus heutiger Sicht gelohnt. Allerdings ist noch ungewiss, wie das Areal genutzt werden soll. Von Wohnungsbau bis Begegnungsstätte reichen die Vorstellungen. Allerdings gibt es nur wenige Flächen von dieser Größe, die in Gemeindehand sind. „Deshalb schauen wir genau hin, wenn sich Möglichkeiten bieten“, verdeutlicht Wonke. Nicht alle Bemühungen kommen zum Tragen. Die Preise für Immobilien sind aktuell einfach sehr hoch.