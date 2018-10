Matthias Wagner

Eberswalde Unter dem Titel „Helene Weigel und Bertold Brecht“ präsentierten Sabine Frost und Christine Wachholz (beide Gesang und Lesung) am Sonntagnachmittag einen musikalisch-literarischen Nachmittag im Dachgeschoss des Stadtmuseums.

„Wer die Wahrheit nicht weiß, ist bloß ein Dummkopf“, soll Bert Brecht (1898-1956) einst gesagt haben. Und die Wahrheit der Beziehung zwischen ihm und Helene Weigel (1900-1971) gestaltete sich bisweilen äußerst beweglich. Weigels Leben als Schauspielerin und Intendantin des Berliner Ensembles verlangte ständig nach einer Balance zwischen der Arbeit, den Bedürfnissen der eigenen Kinder und dem Umgang mit den zahlreichen Musen an Brechts Seite.

Auf geistreich-unterhaltsame Weise verstanden es Christine Wachholz und Sabine Frost diesen Spagat darzustellen und mit geschickt inszeniertem Dialog zwischen Literaturpassagen und Liedern das Publikum zu unterhalten. Als Grundlage dafür diente Werner Hechts (1926-2017) Buch „Helene Weigel – Eine große Frau des 20. Jahrhunderts“, welches im Jahre 2000 im Suhrkamp-Verlag erschienen ist.

Mehr als 30 Gäste hatten sich trotz des sonnigen Herbstwetters die Zeit genommen, um gemeinsam mit beiden Frauen den Lebensspuren der Helene Weigel zu folgen. „Brecht hat mich immer inspiriert“, sagte Sabine Frost. Der Dichter sei in seinem Facettenreichtum ein regelrechter Evergreen.

Und so begann die Vorstellung unter den rustikalen Dachbalken des Museums zunächst recht still mit einem Lied, vorgetragen von Sabine Frost. Gesäumt von Bildern, wie zum Beispiel Picassos Friedenstaube, die stets Symbol für das Berliner Ensemble war. Sabine Frost beschrieb Helene Weigel als gütigen und liebevollen Menschen. In ihrer Gegenwart sei eine Atmosphäre der Schönheit aufgekommen, die sie stets geliebt habe, so die Künstlerin.

„Wir haben viel von Bertold Brecht gelesen“, so Gerda Schäpe, die mit ihrer Freundin Ursula Zantow gekommen war. Vor Jahren habe sie das Brechtsche Anwesen auf der Insel Hiddensee besucht. Nun wolle sie mit dem Nachmittag an diese Erinnerung anknüpfen.