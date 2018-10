Wo Fische auf dem Trockenen zappeln

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der heiße Sommer und die monatelange Dürre machte nicht nur den Bauern, sondern auch den Fischern zu schaffen. Dennoch ist die diesjährige Ausbeute in der Teichfischerei an der Blumberger Mühle ansehnlich, wie hunderte Besucher des traditionellen Fischzuges staunend beobachten konnten.

Vielen Fischern steht in diesem Jahr das Wasser bis zum Hals, weil es oft nicht mal bis dahin reicht. Der trockene heiße Sommer hat die Pegel der Fischgewässer oft dramatisch absinken lassen und den Fischen die Luft zum Atmen genommen. Doch während sich Politiker und Öffentlichkeit um Hilfen für dürregeplagte Bauern kümmern, haben Fischer keine Lobby, obwohl auch sie immer öfter mit den Kapriolen des Wetters und dem Klimawandel zu kämpfen haben.

2018 ist für Fischer Klaus-Dieter Gensch dennoch ein recht gutes Karpfenjahr. „Der Karpfen stammt ja eigentlich aus Asien und liebt es sehr warm. Wir hatten teilweise über 28 Grad Wassertemperatur. Allerdings wurde dadurch teilweise der Sauerstoff knapp. Vor allem aber fehlte Regen, sodass wir fast auf dem Trockendock saßen“, erzählt Gensch. Nur durch die Verbindung mit der großen Seenkette von Wolletz- und Grimitzsee konnte immer noch ausreichend Wasser gespeist werden.

Was jedoch am Ende im Netz landet und sich schließlich in Geld umsetzen lässt, bleibt bei den Fischern der Blumberger Mühle bis zum Tag des großen Abfischens eine Überraschung. „Anders als der Bauer auf dem Feld können wir nicht sehen, was da in den dunklen Teichgründen reift“, meint Klaus-Peter Gensch. Er bewirtschaftet seit vielen Jahren die Teiche an der Blumberger Mühle, 132 Hektar, die dem Naturschutzbund Nabu gehören. Es ist ein wertvolles Naturschutzgebiet mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Gensch bewirtschaftet die Teiche extensiv: keine Chemie, kein Kraftfutter, keine Bejagung der Kormorane. Die bedienen sich gern am Fischbufett. Noch ärger macht dem Fischer inzwischen jedoch der Biber zu schaffen, der Dämme und Böschungen unterhöhlt und Abflüsse verstopft. Erstmalig sollen nun jedoch auch Brandenburgs Fischer eine Entschädigung für Schäden durch geschützte Tiere erhalten. 300 000 Euro für das ganze Land sei nicht viel, aber eine Geste, findet Fischer Gensch. Den Kormoran hat er als Konkurrenten ausgebremst, indem er nur noch Satzfische einsetzt, die für Kormorane schon zu groß sind.

Doch von den Sorgen der Fischer spüren die vielen Besucher beim Schaufischen wenig. Die Aktion ist ein Besuchermagnet, die für Gensch und seine Mitarbeiter nicht nur den Absatz ankurbeln soll, sondern auch Imagepflege für die harte Arbeit der Fischer und ihren Beitrag für den Naturschutz bedeutet. Für das Schaufischen wird jedes Jahr der größte der Blumberger Teiche abgefischt. 16 bis 18 Tonnen fördern die Fischer in Schwerstarbeit zu Tage und vermarkten ihn direkt aus dem Netz oder geräuchert und erstmals gebraten als grätenfreies Filet. So hat der Frischfisch aus der Region überhaupt noch Chancen gegen die Konkurrenz aus der Supermarkttiefkühltruhe. Bis in den November hinein werden alle Teiche abgefischt und der Fang in Hälterbecken bis zum Weihnachts - und Silvestergeschäft gehalten.