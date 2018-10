Hobbyautoren verfassen Zauberworte

Elke Lang

Beeskow Die einzige Aufnahmebedingen bei der Beeskower Schreibwerkstatt unter der Leitung der Schriftstellerin Carmen Winter sei, so Hans Böhm, der Vorsitzende des Burgfördervereins Beeskow, Lust am Schreiben zu haben. Seit 2011 treffen sich auf der Burg einmal in der Woche Menschen, „um das, was sie geschrieben haben, sich gegenseitig vorzustellen und es der Kritik der anderen Mitglieder auszusetzen“, erklärte er am Sonnabend bei der Premiere des Buchs „Zauberwort“ mit Autorenlesung im Balkensaal des restaurierten Gemäuers. Es ist das erste Buch der Schreibwerkstatt. 14 Mitglieder haben auf 202 Seiten vor allem Gedichte aus den letzten Jahren veröffentlicht, aber auch Prosa. Projektleiterin Carmen Winter erzählte über den Entstehungsprozess dieses Bändchens, für das der Burgfördervereins die Finanzierung übernommen hatte.

Die Autoren selbst hatten die Auswahl festgelegt, und die Aufgabe der Leiterin bestand nun in einer Gliederung. Sie merkte dabei sehr schnell: „Das Material muss nicht besonders geordnet werden, es ist so gut und abwechslungsreich, dass man es einfach in alphabetischer Reihenfolge abdrucken kann.“

Bei der Lesung stellte Carmen Winter die Autoren kurz vor, und Hans Böhm regte an, solche Informationen zu den Personen auch in zukünftigen Veröffentlichungen der Schreibwerkstatt zu berücksichtigen.

Sabine Hilpmann aus Storkow, die mit Annett Sello von Anfang an dabei ist und „Ein Stein – ein Märchen für Erwachsene“ las, erzählte, was ihr an der Schreibwerkstatt wichtig ist: „Wir sagen uns ehrlich unsere Meinung, denn es stört mich, wenn alles schöngeredet wird.“ Ihr „Märchen“ greift gesellschaftliche Probleme auf, während die ehemalige Köchin Annett Sello in einer Phase der Schreibblockade heitere Reime unter dem Titel „Fisch oder Huhn“ rund um Kulinarisches verfasst hatte. Ihre Mutter Isolde Selle ist die älteste der Autorinnen des Buches. Ihre Inspiration gewinnt die Beeskowerin vor allem vom Balkon aus, „wo man nur gucken muss“. Entstanden ist so ein „Tanz der Regenschirme“. Für alle stellt die Schreibwerkstatt die erste Öffentlichkeit dar, und Regina Schuster, die schon in anderen Anthologien veröffentlicht hat, schwört: „Meine Schreibwerkstatt ist mir heilig.“

Burgchef Arnold Bischinger würdigte die Leistungen der Schreibenden. Er freut sich auf deren Kontakte mit dem kommenden Burgschreiber und ist gespannt „was da herauskommt“.