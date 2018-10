Landkreis überprüft Verkehrsentwicklung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehrere Tage lang haben sie für Rätselraten gesorgt: Apparate mit Kameras waren an Ortseingängen installiert worden. Verantwortlich dafür war der Landkreis Oder-Spree. Kreissprecher Mario Behnke hat jüngst erklärt, was es mit den Messstellen auf sich hat. „Der Landkreis Oder-Spree lässt gegenwärtig zur Ermittlung der Verkehrsentwicklung im Raum Eisenhüttenstadt und Beeskow Verkehrserhebungen durchführen. Damit beauftragt ist die Cichon Automatisierungstechnik GmbH aus Pfinztal.“

Die Erfassung des Verkehrs erfolge gleichzeitig an mehreren Erhebungsstellen, um Rückschlüsse auf den Straßenverkehr in den vorgenannten Räumen ziehen zu können. „Die Erhebung dient dem Abgleich von Prognosedaten mit der tatsächlichen Verkehrsentwicklung“, erklärte Mario Behnke.

Die Geräte, insgesamt 30, waren an allen maßgebenden Ein- und Ausfahrtstraßen installiert. Unter anderem befand sich eine Messstelle am Ortseingang von Rießen. Die Messstellen wurden am Freitag wieder abgebaut. Registriert wurden nur die Fahrzeuge, nicht aber die Kennzeichen.

Erste Ergebnisse aus der Verkehrserhebung sind voraussichtlich zum Jahresende zu erwarten, kündigte Mario Behnke an. Der Landkreis Oder-Spree besitze aktuell selbst zwei eigene Verkehrszählgeräte, die allerdings lediglich zur regelmäßigen Erfassung des Verkehrs innerhalb eines Straßenzuges genutzt werden können.