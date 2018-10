Bäume beschneiden und Laub harken

Cornelia Link-Adam

Fürstenwalde Knapp ein Dutzend Aktive des FDP Ortsverbandes Fürstenwalde und Einwohner haben am Sonnabend im Schlosspark von Trebus eine Herbstaktion durchgeführt. Der ist nun für Spaziergänger wieder besser begehbar.

Die Idee dazu entstand laut Gordon Starcken, Vize-Vorsitzender des Stadtverbandes der Liberalen, vor geraumer Zeit beim Blick ins Grüne hinter dem Restaurant Seeblick. Der Schlosspark war einst schon von ABMlern hergerichtet worden. „Doch das ist lange her“, sagte er am Sonnabend-Vormittag. Das wollte man ändern, in Absprache mit dem Fürstenwalder Stadtforst, dem der Wald gehört. „Leider sind wir nicht so viele, nur drei, denn die Ferien haben begonnen, auch die Grippewelle geht um“; gab Starcken zu. „Umso besser ist es, dass uns die Trebuser Einwohner unterstützen.“ Das mache man doch gerne, wenn es um was Gutes für Trebus ginge, fügte Sandra Dorsch, Ortsvorsteherin des Fürstenwalder Ortsteils an.

Zehn Freiwillige packten gemeinsam an. Unkräuter wurden entsorgt, auch etwas Müll gesammelt. Sandra Dorsch, aber auch Karoline Arnold-Kern harkten viel Laub. „Ich wohne in Trebus, da macht man gerne mit“, erklärte die junge Frau, während ihr Mann Markus schon ein stückweit weg im Park bei Starcken und den Bäumen mithalft. Das Hauptaugenmerk lauf auf dem Freischneiden von Wegen. Bergeweise umgefallene Bäume wurden beseitigt.

Die zerteilten Stämme blieben als Webbegrenzung an den Seiten zurück, die Äste und Zweige wurden an den Spielplatz und entlang der Parkstraße zum Auffüllen der Totholzhecken verwendet, in denen Kleintiere guten Unterschlupf finden. Immer wieder schob beispielsweise Karl­-Heinz Dedecke seine vollgepackte Karredurch die Wege. Er mache als FDP-ler aus Fürstenwalde gerne mit, zumal es in Mitte schon lange eine solcheArbeitsaktion gebe. „Die soll nun auch in Trebus Tradition werden“, betonte Gordon Starcken und lud am Ende alle ehrenamtlichen Mitstreiter als Dankeschön zum Imbiss an den nahen Spielplatz ein. (co)