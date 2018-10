Basteln für das Klima

Igor Steinle

Berlin (NBR) Um den Klimawandel effektiv abzubremsen, muss CO2 eingespart werden. Doch inzwischen warnen Experten, dass das alleine nicht ausreicht. Sie gehen davon aus, dass wir Technologien einsetzen müssen, die der Atmosphäre CO2 entnehmen. Der Weg dorthin ist allerdings teuer und umstritten.

Der Bericht sorgte weltweit für Wirbel. Um die Folgen des Klimawandels beherrschbar zu halten, muss die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden, empfiehlt der Weltklimarat IPCC in seiner neuesten Studie. Ansonsten drohen Hitze, Dürre und Starkregen die Erde auf den Kopf zu stellen. Die Wissenschaftler haben ausgearbeitet, wie das Ziel zu erreichen ist. Eines der Kernergebnisse: Kohlendioxid einzusparen alleine reicht bei weitem nicht mehr aus – ohne die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, sogenanntem Geo-Engineering, ist selbst das im Pariser Klimaabkommen besiegelte Zwei-Grad-Ziel nicht zu halten.

„Je länger die Welt mit ambitionierten Maßnahmen zum Klimaschutz wartet, desto entscheidender wird die Bedeutung von CO2-Entnahme-Technologien“, sagt die Klimawissenschaftlerin und IPCC-Autorin Sabine Fuss. Das Ausmaß des Einsatzes könne zwar durch vermehrte Klimaschutzanstrengungen verringert werden, erklärt die Forscherin des Mercator Research Institute. Doch gibt es inzwischen erhebliche Zweifel am Willen der Bundesregierung, massiv CO2 einzusparen. Zuletzt setzte sich Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) gegen strenge CO2-Ziele für die europäische Automobilindustrie ein.

Unter Geo-Engineering versteht man Technologien, die das Klima abkühlen sollen. So wurde in Experimenten die Möglichkeit nachgewiesen, CO2 direkt aus der Luft zu saugen, um es dann entweder in Brennstoff-Pellets umzuwandeln oder klimaneutral unter Tage zu speichern. Ein vom Microsoft-Gründer Bill Gates unterstütztes Unternehmen hat für dieses Verfahren 2015 eine Pilotanlage in Kanada errichtet. Eine andere Firma tat es den Kanadiern dieses Jahr in Island gleich.

Ähnlich funktioniert das BECCS-Verfahren („Bioenergy with carbon capture and storage“). Praktisch alle Klimamodelle zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels weisen ihm eine entscheidende Rolle zu. Dabei werden Bäume oder Energiepflanzen wie Raps, Zuckerrohr oder Mais angebaut, die während ihres Wachstums der Atmosphäre CO2 entziehen. Wenn die abgeernteten Pflanzen dann zur Energiegewinnung verbrannt werden, wird das dabei freiwerdende CO2 aufgefangen und gespeichert. Massive Aufforstung wäre eine weitere Möglichkeit.

Doch sind die Eingriffe allesamt hochumstritten. So wurde eine weitere Methode, die Eisendüngung der Meere, erst diese Woche vom Bundestag verboten. Mit ihr wird das Wachstum von Phytoplankton mit Eisensulfat angeregt. Dabei handelt es sich um mikroskopisch kleine Meerespflanzen, die CO2 binden und so helfen, das Klima abzukühlen. Wissenschaftler befürchten, dass die Methode unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringt. „Todeszonen“ in den Weltmeeren, in denen aufgrund des Sauerstoff-Verbrauchs des Planktons kein Leben mehr gedeiht.

Doch ist das noch nicht mal die kontroverseste Geo-Engineering-Methode. Noch umstrittener ist das Umleiten von Sonnenstrahlung. Ballons oder Flugzeuge bringen dafür kleine Partikel in der Stratosphäre hoch über der Erde aus. Ganz wie nach einem Vulkanausbruch, bei dem Asche die Sonnenstrahlen reflektiert und für eine Abkühlung der Atmosphäre sorgt. Kritiker halten diese Strategie jedoch für gefährliche Flickschusterei, deren Folgen völlig unkontrollierbar sind. „Wir sollten auf keinen Fall irgendwelche Frankenstein-Technologien ins Spiel bringen, die wir nicht beherrschen können“, warnt etwa der ehemalige Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber.

So ist neben den unberechenbaren Nebenwirkungen auch völlig unklar, ob die Techniken langfristig überhaupt etwas bringen. Es gibt „bisher keine Erfahrungen bezüglich Machbarkeit und Nachhaltigkeit“, gibt der Geo-Engineering-Experte Andreas Oschlies vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung „Geomar“ zu bedenken. Es sei deswegen ein Problem, dass diese Technologien schon jetzt als Lösungen diskutiert werden. Denn ebenfalls in den Sternen steht, ob die Entnahme von CO2 überhaupt finanzierbar ist. Optimistische Geoingenieure gehen davon aus, dass sich Kohlendioxid für 100 bis 200 Dollar die Tonne aus der Luft fischen lässt. Berücksichtigt man jedoch, dass für einen spürbaren Effekt Gigatonnen an CO2 aus der Atmosphäre entfernen werden müssten und pessimistischere Ingenieure auch einen Preis von 1000 Dollar die Tonne für möglich halten, landet man schnell bei fantastischen Summen.

Vor dem Hintergrund all dieser Fallstricke, scheut sich die Bundesregierung, Geoengineering in ihre Klimapolitik aufzunehmen. „Die Bundesregierung setzt ausschließlich auf die Minderung von Treibhausgasemissionen sowie auf Anpassungsmaßnahmen“, heißt es dazu beim Umweltministerium. Kritiker würden sagen, dass auch davon nicht allzu viel zu sehen ist.