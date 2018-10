Rettungseinsatz zum Sonntagskaffee

In Warteposition: Auch der Rettungshubschrauber aus Angermünde wurde angefordert, konnte jedoch wieder abfliegen. © Foto: Stefan Csevi

Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag: In Geesow Ausbau rückten 50 Feuerwehrleute zu einem Wohnungsbrand an. © Foto: Stefan Csevi

Stefan Csevi

Geesow Von lautem Sirenengeheul und Blaulicht wurden gestern die Bewohner in Geesow Ausbau aus der Sonntagsruhe aufgeschreckt. Hier rückten am Nachmittag gleich sechs Feuerwehren aus der Umgebung mit insgesamt 50 Kameraden zu einem Einsatz aus. Die Rettungskräfte wurden zu einem Wohnungsbrand gerufen, was zunächst für die Leitstelle und Einsatzkräfte immer höchste Alarmstufe bedeutet, da auch mit Personenschaden gerechnet werden muss.

Deshalb wurde sogar der Rettungshubschrauber Christoph 64 vom Angermünder Luftrettungsstützpunkt in das entlegene Dorf im Amt Gartz gerufen, um im Notfall Verletzte schnell ins Krankenhaus fliegen zu können.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenreinkendorf, Tantow, Rosow, Schönfeld, Geesow und Gartz rückten aus. Am Einsatzort, einem älteren Einfamilienhaus, klärte sich die Situation jedoch ziemlich schnell auf. Der Hauseigentümer hatte offensichtlich einen Ofen geheizt und einen Sessel zu dicht daneben gestellt, so dass dieser Feuer fing und rasch das ganze Zimmer in Flammen stand. Durch Ruß und Rauch ist es nicht mehr bewohnbar.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute konnte jedoch ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Räume des Hauses verhindert werden. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch der Schreck sitzt tief. Der Verdacht auf Rauchvergiftung bestätigte sich nicht, so dass der Rettungshubschrauber wieder abgezogen werden konnte.