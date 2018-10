Rodelberg am Rund frei gelegt

Anke Beißer

Erkner (MOZ) Punkt 14 Uhr haben sich am Sonnabend rund zwei Dutzend tatendurstiger Frauen und Männer getroffen, um das Wäldchen Am Rund in Erkner eine ordentliche Portion Pflege zu verpassen. Ausgestattet mit Laubbesen, Astscheren, Müllsäcken und Schubkarren sind sie so dann ausgeschwirrt und holten über mehrere Stunden jede Menge Windbruch aus dem Unterholz.

„Wir schneiden auch den Wildwuchs der Akazien zurück, um das Dickicht zu verringern“, sagt Alexandra Lewald, eine der Organisatoren von der Interessengemeinschaft Bahnhofsiedlung. Wie Gottfried Walther, einer deren Sprecher, ergänzt, gebe es solche Aktionen bereits seit fünf Jahren jedes Frühjahr und jeden Herbst. „Hier führt ja auch der Schulweg entlang, der Weg wird von vielen Spaziergängern genutzt, da geht es um die Sicherheit“, sagt der Erkneraner.

Alexandra Lewald macht kein Hehl draus, dass sie sich noch mehr Mitstreiter erhofft hatte. „Ich habe so viele Zettel verteilt, mit Leuten gesprochen, es im Internet veröffentlicht“, bemerkt die 33-Jährige, die sich mehr in der IG engagieren will. Immerhin seien auch Ortsfremde gekommen, ihr Kumpel Mario Göpfert aus Gosen packte mit an und auch Sabine Glienke aus Spandau. „Ich besuche heute meine Schwester Claudia Ohst, sie wohnt hier in der Nähe und hilft bei den Aktionen mit. Selbstverständlich helfe ich dann auch.“

Eher laut ging es am Rodelberg zu. Dort machte sich Peter Seidlitz mit deiner Elektro-Sense nützlich. Der Hang ist jetzt wieder so frei geschnitten, dass der Schnee und somit der Rodelspaß kommen kann. „Viel wichtiger ist aber, das Plaste weg zu räumen“, sagt der Erkneraner. Wenn sich jeder bückt, wenn er etwas sieht, könnte die Erkner die „Plastikfreie Stadt“ werden „Das wäre doch mal was.“(bei)