Ein brennendes Herz für die Musik

Mit einer bewegenden und stimmungsvollen Show hat Ronny Gander im Friedrich-Wolf-Theater sein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Nicht nur viele Fans sondern auch Kollegen ließen sich nicht die Gelegenheit entgehen, dem Treppelner Sänger zu gratulieren.

Für Rosemarie Lehmann, Paul Krüger und Hans Nerlich, die zu einer kleinen Delegation des Chores der Volkssolidarität aus Guben gehörten, war es am Sonnabend selbstverständlich nach Eisenhüttenstadt in das Friedrich-Wolf-Theater zu kommen. Dort hatte Ronny Gander zu seiner fünften Ronny-Gander-Show eingeladen, die in diesem Jahr einen besonderen Akzent hatte: Denn der Sänger aus Treppeln feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Und seitdem verfolgen auch die Gubener die Karriere. „Bei uns hat er die ersten Sporen verdient“, erzählt Rosemarie Lehmann in der Pause der mehrstündigen Show. „Uns verbindet eine lange Freundschaft“, ergänzt Paul Krieger. Immer wieder kehrt Ronny Gander nach Guben zurück, tritt bei Veranstaltungen auf. „Das sind schöne Sachen, die er singt, die wir gerne hören“, nennt Hans Nerlich einen Grund, warum die musikalische Freundschaft so lange hält.

Nicht nur in Guben, sondern in vielen anderen Orten der Region hat sich Ronny Gander in die Herzen gesungen. So ist es kein Wunder, dass auch aus Wiesenau eine ganze Gruppe angereist war. Sie schätze, dass der Sänger immer mittendrin ist. „Er ist kein eingebildeter Künstler“, sagte Elfriede Liebenau. Und sie fügte hinzu: In der kommenden Woche wird der Sänger bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Awo-Ortsvereins auftreten.

Aber auch im Ort Treppeln, der zur Gemeinde Neuzelle und zum Amt Neuzelle gehört, weiß man, was man an dem Sänger hat, der weit über die Region hinaus vernetzt ist. So war es nicht verwunderlich, dass Amtsdirektor Hans-Georg Köhler und Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler zum Jubiläum ein Geschenk überreichten. „Wir sind froh, dass wir ihm haben“, sagt Hans-Georg Köhler. Nicht nur, dass er Veranstaltungen für und in der Gemeinde organisiert. Er mache auch die Gemeinde weit über die Region hinaus bekannt. Wie überhaupt während der Show, in der Pause und nach der Veranstaltung viele Fans das Bedürfnis hatten, sich zu bedanken.

Selbst wer Ronny Gander das erste Mal erlebt hat, versteht schnell, woher diese Zuneigung kommt. Programmatisch dazu kann der Titel seiner neuen CD stehen, aus der es natürlich am Sonnabend Kostproben gab. „Brennendes Herz“ heißt die neue CD und einmal mehr war an diesem Abend zu erleben: Da hat nicht jemand sein Talent einfach nur zum Beruf gemacht, sondern zur Berufung. Ronny Gander sprach von seiner Leidenschaft. „Es war nicht immer einfach. Aber nach 25 Jahren sage ich: Ich bin angekommen.“ Auch ein weiterer Titel erzählt viel über den Werdegang. Bevor der Sänger „Nimm Dir Zeit zum Träumen“ anstimmte, sagte er: „Ich durfte mir mit der Musik viele Träume erfüllen.“ Sein Dank galt seinen Eltern, den treuen Fans und seinen Förderern. „Danke, dass ihr mir die Treue geschenkt habt.“

Das Besondere der Ronny-Gander-Show ist, dass sich da nicht nur ein Künstler in den Mittelpunkt stellt. Zur Jubiläumsshow hatte er sich Künstler-Freunde eingeladen. „Alle Freunde einzuladen geht nicht, denn sonst würden wir hier bis 6 Uhr früh sitzen“, sagte der Treppelner lachend. Aber selbst bei dem mehr als fünfstündigen Programm kam keine Minute Langeweile auf: Dafür sorgten unter andere, Silke und Dirk Spielberg, Oliver Thomas, Rudy Giovannini, der Trompeter Kevin Pabst, der aus dem Schwarzwald angereist war, Jenny K., Denise Blume, Anke Schulz und, und, und. Dazu verzauberten die Tänzerinnen der Gubener Musikschule. „Wenn Ronny ruft, bin ich da“, drückte Oliver Thomas das aus, was wohl auch die anderen so sagen würden. Kein Wunder: „Du hast das beste Publikum der Welt“, sagte Oliver Thomas im ausverkauften Friedrich-Wolf-Theater.