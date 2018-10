Experimentierfreudig bis unter’s Dach

Jörg Kühl

Lindenberg Jannis von Buttlar zieht einen durchsichtigen Schlauch, der mit blau gefärbtem Wasser gefüllt ist, mit Hilfe einer Umlenkrolle elf Meter hoch. Bis knapp unter das Hallendach der historischen Ballonhalle des Wettermuseums reicht der hängende Schlauch. Die blaue Wassersäule darin hat sich etwa einen Meter zurückgezogen, sodass der oberste Meter des Schlauchs wieder durchsichtig ist. Von Buttlar, der seit August im Museum als Referent für Umweltbildung arbeitet, variiert die Höhe des Schlauchs, lässt ihn wie einen Aufzug ein paar Zentimeter hoch und wieder herunter, aber die Wassersäule bleibt wie von Geisterhand in der selben Höhe stehen. Die Zuschauer staunen, wie gut das Experiment funktioniert. Dass die Wassersäule in einem nach unten offenen Zylinder je vorhandenem Luftdruck konstant hoch ist, ist ein physikalisches Prinzip, das man sich für die Luftdruckmessung zunutze macht. Schon im Jahr 1630 hatte Giovanni Battista Baliani (1582 bis 1666) ein Wasser-Barometer gebaut. Eine wesentliche Verbesserung nach Balianis Entdeckung war, das Wasser durch das sieben Mal schwerere Quecksilber auszutauschen, wodurch die Mess-Säule statt zehn nun mehr nur noch etwa 1,50 Meter betrug. Luftdruck-Messgeräte konnten also entsprechend handlicher gebaut werden. Das erste Quecksilber-Barometer hatte Evangelista Torricelli 1608 bis 1647) anfertigt.

In einem weiteren Experiment zeigte von Buttlar, wie sich eine erhitzte, mit Wasserdampf gefüllte Bierdose zerknautscht, wenn man diese kopfüber in Eiswasser taucht. Mit Experimenten wie diesen veranschaulicht das Wettermuseum physikalische Grundprinzipien, die zur Wetterbeobachtung bis heute eingesetzt werden anschaulich und unterhaltsam.

Anlass der jüngsten Veranstaltung war der Tag des Barometers, den das Wettermuseum Lindenberg im vorigen Jahr aus ausgerufen und nun zum zweiten Mal durchgeführt hat. Das Museum schafft regelmäßig neue Exponate an. So ist seit kurzem ein Kontra-Barometer in den Ausstellungsfundus aufgenommen worden.