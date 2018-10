Kürbisfest lockte ans Maschinenhaus

Doris Steinkraus

Groß Neuendorf (MOZ) Das Wetter war zweifellos der beste Verbündete an diesem Sonnabend für die Premiere des Landfrauenvereins. Zum ersten Mal luden sie zu einem Kürbisfest am Maschinenhaus ein. Bei strahlendem Herbstwetter lockte es am Wochenende viele Ausflügler an die Oder. „Die Idee haben wir eigentlich vom Gusower Dorfclubverein“, berichtete Vereinsvorsitzende Ramona Melchert. „Wir haben in jedem Jahr bewundert, wie toll dort Kürbisse für ein großes Fest geschnitzt werden. Das wollten wir auch mal versuchen.“

Die vielen Besucher belohnten den Aufwand der Landfrauen. Sie hatten nicht nur Kürbis-Spenden aus dem ganzen Dorf zusammengetragen, sondern auch viel Naturmaterial für Herbstbasteleien. Viele Besucher nutzten das Angebot, sich für die bevorstehende Halloweenzeit lustige Kürbisse zu schnitzen. Die Landfrauen sicherten auch die Versorgung mit leckerem Apfelpunsch sowie Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Im Maschinenhaus, das die Betreiber dem Verein zur Verfügung gestellt hatten, konnten die Besucher klönen und genießen.

Am Abend wurde zum Tanz mit der Live-Band „Die BHS“ in das Landfrauencafé im Ort eingeladen.