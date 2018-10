Wurstsuppe und Kuchen vom Kinderbauernhof

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Über mangelnden Andrang zum herbstlichen Schlachtefest konnten sich die Mitarbeiter und Fördervereinsmitglieder des Kinderbauernhofs Roter Hof in Strausberg-Nord noch nie beklagen. Gleich nach der Eröffnung um 11 Uhr bildete sich am Sonnabendvormittag schon eine Schlange an der Essensausgabe im Hofcafé. Dazu wird der Aufenthaltsraum der Mitarbeiter gleich zur zusätzlichen Gaststube. Denn wenn auch viele dichte Behälter mitbringen, um Wurstsuppe und Wellfleisch nach Hause zu tragen, so greifen viele auch gleich zum Teller mit Schlachteplatte, Kartoffeln und Sauerkraut.

So haben Bärbel Henschel und Corinna Langner an der Ausgabe alle Hände voll zu tun, um Teller und Behälter zu füllen. Ehrenamtlich sind viele Fördervereinsmitglieder vor Ort. So Kristina Zenker, die frühere Geschäftsführerin der Beschäftigungsgesellschaft Steremat und langjährige Trägerin des Bauernhofes. „Ich bin so froh, wie stabil sich unser Roter Hof hier entwickelt“, sagt sie, während sie sauber abgegessene Teller von den Tischen zur Küchenluke schafft, wo Bärbel Stark sie ihr abnimmt und gleich abwäscht. Denn die Frauen der Ausgabe rufen ständig nach frischem Geschirr. „Hat es denn geschmeckt?“, fragt Kristina Zenker die Gäste, und Rosi Zander und Anita Schulz aus der Straße Am Igelpfuhl lecken sich die Lippen: „Ganz prima, wie jedes Jahr!“ Christel Schneider reicht Bärbel Henschel eine Kunststoffbox für Brühe und Wellfleisch, Rosemarie Hennebold und Oskar Stark wünschen eine Schlachteplatte, während Petra Hübner mit einem vollen Teller ihre Enkelin Emma an den freien Tisch dirigiert. Uroma Waltraud Hübner nimmt inzwischen mit Tochter und Schwiegersohn nebenan Platz. „Das ist so ein richtig zünftiges Schlachtefestessen“, lobt die Seniorin.

Wer es indes nicht so herzhaft mag und lieber lebenden Schweinen zusieht, der geht hinaus auf das Bauernhofgelände. Dort tollt der Schweinenachwuchs hinterm Gatter. Florian führt das Pferd Josi, auf dem gerade Celina reiten darf. Fördervereinsvorsitzender Jürgen Schröder und Mitglied Walter Tittelbach stehen hinter einer langen Tafel mit neun Blechkuchen. Nicht die Vereinsfrauen, nein, der Leiter des Kinderbauernhofes Patrick Nast hat die Kuchen am Freitag bis tief in die Nacht gebacken. So ist es schon Tradition.

Für die Strausberger Familien ist der Rote Hof an der Wilkendorfer Straße an diesem Wochenende wieder ein lohnendes Ziel. Im strahlenden Sonnenschein tummeln sich die Kinder in der Hüpfburg und auf dem Spielplatz. Und ein Duft vom Grill zieht durch die Nasen.