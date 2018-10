Abend-Menü und Theaterstück für guten Zweck

Ingo Mikat

. „Nicht jeden Abend ist unsere Kita hell erleuchtet und so voller Leben wie heute“, begrüßte am Freitagabend enthusiastisch Christin Hagen von der Kita „Bienenschwarm“ zahlreiche Gäste eines großen Benefizkochens. Eingeladen hatten der Verein Bienenschwarm und die Landtagsabgeordnete der SPD, Simona Koß. „Mit den Erlösen für die Eintrittskarten und weiteren Spenden wollen wir ein neues Klettergerüst finanzieren. Es soll schon im Frühjahr 2019 auf dem Kita-Gelände entstehen“, erklärte Christin Hagen. Das Benefizkochen hat mittlerweile schon gute Tradition in der Region. Simona Koß hatte es einst als Leiterin der Seelower Kleeblatt-Schule ins Leben gerufen.

Zusätzlich zu einem leckeren Menü erwartete die Besucher in Ortwig als ein weiteres Highlight der Veranstaltung eine kleine Theateraufführung der Kita-Kinder. Die Jungen und Mädchen stellten im großen Bewegungsraum des Hauses in Szenen und Liedern eine Bühnenvariante der beliebten Kinderbuchgeschichte von Wladimir Sutejew „Drei Kätzchen“ vor. Das Stück hatte die Theaterpädagogin Christina Hohmuth vom Theater Frankfurt (Oder) mit den Kindern der Kita im Rahmen einer Projektförderung der Aktion Mensch in einer Probenwoche erarbeitet. Die jungen Akteure traten in der Geschichte mit viel Esprit als neugierige Kätzchen, schlaue Frösche sowie wendige Mäuse und Fische auf und begeisterten ihr Publikum zudem mit fröhlichen Kinderliedern.

Nach der gefeierten Aufführung bewirteten die Organisatoren des Events die Gäste mit einem bunten Salat von Birgit Fischer Hampel, einer Kürbissuppe von Simona Koß und einem Krustenbraten der Fleischerei Andreas Herter aus Neubarnim. Zum Braten gab es Kartoffelpüree mit Gemüse. Als Nachtisch kredenzte Simona Koß leckeren Mango-Joghurt. Zahlreiche Eltern hatten zudem etwas für das Vor- und Nachspeisenbuffet beigesteuert. Es gab Muffins und Süßigkeiten. Kuchen brachte auch die Seniorenbeauftragte Evelin Miethke vom Herbstball der Letschiner Senioren zur Veranstaltung mit. Franka Hein und Silke Puschmann spendeten Getränke, zudem beteiligten sich Kai Czernitzki und der örtliche Edeka-Markt an dem Benefizkochen.

Insgesamt kamen an dem Abend 877 Euro für das neue Klettergerüst zusammen. Die Organisatoren rechnen mit weiteren Zuwendungen auf einem von ihnen für das Projekt eingerichteten Spendenkonto.