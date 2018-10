Lebenshilfe für Alterspubertiere

Irina Voigt

Neuenhagen Zum dritten Mal lud der Förderverein der Bibliotheken Märkisch-Oderland am Freitagabend ein. Und es wurde eine Lange Nacht mit Kinderfilm, fröhlich-erotischer Lesung, russischer Musik und zu sehr später Stunde dem Film „Vielmachglas“.

Gemütlich auf bequemen Sitzsäcken lümmeln sich ein Dutzend Mädchen und Jungen vor der Kinoleinwand, auf der Peter Hase seine neuesten Abenteuer zu bewältigen hatte. Derweil wurde der große Saal des Neuenhagener Bürgerhauses für die nächste Veranstaltung vorbereitet. Dafür hatte sich wieder einmal das Berliner Autoren-Duo Jochen-Martin Gutsch und Maxim Leo mit ihrem neuen Buch „Es ist nur eine Phase, Hase“ angesagt

„Die kommende dunkle Jahreszeit macht wieder Lust aufs Lesen“, weiß Bibliothekarin Stefanie Reich. Und so haben sie und ihr Team in Vorbereitung des Tages der Bibliotheken am 24. Oktober in ihre moderne Einrichtung – die größte im Landkreis – eingeladen. Rund 2000 Leser sind es in jedem Jahr, die dort mindestens einmal ein Buch oder ein anderes Medium ausleihen. „Die meisten kommen aber viel öfter“, sagt Stefanie Reich. Beim Bilderbuchkino für die Jüngsten, das regelmäßig stattfindet, zeige sich immer wieder, dass das Buch noch lange nicht aus der Mode gekommen sei, sagt sie. „Da werden ganze Stapel Bücher und auch Spiele ausgeliehen. Zu den Veranstaltungen – Lesungen, Konzerte oder Ausstellungen –, die hier zudem angeboten werden, kommen übers Jahr rund 20 000 Besucher.“ Und da freut sich das Team dieser Bibliothek auch über die tatkräftige Unterstützung, die es aus dem Förderverein bekommt. „Wir sind froh, Jana Reimann-Grohs und die anderen Mitglieder dabei an unserer Seite zu haben“, sagt Stefanie Reich. Jana Reimann-Grohs, die Vereinsvorsitzende, ist es auch, die durch den Abend führt.

Weit über 200 sind es am Freitagabend, die bei der Lesung von Gutsch und Leo dabei sein wollen. Die beiden Radio- und Buchautoren nehmen wahrlich kein Blatt vor den Mund, wenn sie über die von ihnen kreierte „Alterspubertät“ philosophieren, was im Saal für eine ganze Menge Heiterkeitsausbrüche sorgt. „Pubertät ist die Zeit, wenn alles mehr wird, in der Alterspubertät wird alles weniger, bis auf das Gewicht und die Haare“, stellen sie fest und haben Dutzende Beispiele für ihre Theorie parat. Sich gegenseitig auf die Schippe nehmend, gestalten sie den Abend mit ihrem neuesten Buch „Es ist nur eine Phase, Hase“ damit überaus unterhaltsam, so dass sich jeder wiederfinden kann. „Wir sehen uns als Lebenshelfer, damit Sie alle hier im Saal über die schwere Zeit kommen“, versprachen Gutsch und Leo.

Genau so unterhaltsam geht es später im Foyer weiter. Dort spielt das Trio Scho auf. „Scho heißt auf Ukrainisch Wie bitte“, erklärt Valery Khoryshman, „oder wie wir als waschechte Berliner sagen – Wat?“. Seit 27 Jahren sind die Drei aus Poltawa zusammen und begeisterten das Publikum, das dann schnell auf Touren kam. Am Schluss des Konzerts sangen die meisten Besucher sogar noch bekannte russische Volkslieder mit.