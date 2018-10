Gedränge im Krematorium

René Matschkowiak

Frankfurt. Kunst ist manchmal sperrig. Der Betrachter steht vor einem Objekt und überlegt, was der Künstler eigentlich sagen will. Beim der 19. Auflage des deutsch-polnischen Kunstfestivals Labirynt sind daher die Künstler für Gespräche zugegen.

Im Frankfurter Krematorium herrschte am Sonnabend zur Mittagszeit ein ziemliches Gedränge. Was sich makaber anhört, ist zumindest für die Kunst eine Bereicherung. Das Krematorium ist schon einige Jahre nicht mehr im Betrieb. Zum wiederholten Mal war es einer der vielen Ausstellungsorte des dreitägigen Kunstfestivals Labirynt.

Für Künstler Robert Abts ist es ein besonderer Ort. Bei einem Trödler wollte er eine Kiste kaufen. Allerdings war die gefüllt mit allerlei persönlichen Unterlagen eines Verstorbenen. Das inspirierte ihn, sich näher mit diesem zumeist schriftlichen Nachlass zu beschäftigen. Auf Schwarzglass – für ihn das Zeichen des endgültigen Endes – hat er mit den Handschriften, die er in der Kiste gefunden hat, sein eigenes Tagebuch notiert. Im Nebenraum waren die Briefmarken der Briefe zu sehen, die Schriften und die Briefe selbst. Spannend in jedem Fall, und so musste Robert Abts viele Fragen zu seiner Performance beantworten.

„Es ist toll das solche außergewöhnlichen Orte genutzt werden“, sagten Tobias Stengel und Katharina Lewonia von der Hochschule der bildenden Künste in Dresden. Schon mehrmals waren sie mit Studenten beim Labirynt zu Gast und lobten das Festival in den höchsten Tönen. „Für die Studenten ist es ein wunderbarer Ort, um Kontakte zu knüpfen und auch um Kunst zu zeigen“, sagten sie. Und: „Das Labirynt ist absolut unelitär und sehr liebevoll.“

Diesen liebevollen Zugang zur Kunst konnte man auch bei der Präsentation der Workshop-Ergebnisse in der Volkshochschule erleben. Frankfurter und Słubicer haben sich dem Thema „Syndrom des Übermaßes“ auf unterschiedlichste Weise genähert. Anna Panek-Kusz und Michael Kurzwelly ist es auch in diesem Jahr gelungen, tolle Künstler für weitere Workshops zu gewinnen. So beschäftigte sich Robert Abts mit dem Zeitsprung. Alte Fotos wurden neu nachgestellt. Der Warschauer Modefotograf Piotr Kucia schuf in der leerstehenden Schule in der Bischofstraße mit seinen Teilnehmern sowie mit Farbe und Licht neue Räume.

Dort ging es am Sonntag weiter. Der Titel „Syndrom des Übermaßes“ brachte Piotr Kucia dazu, Tausende nicht benutzte Modefotos zu einer großem mehrere Meter langen Collage und einer Multimediainstallation zusammenzufügen. „Nur drei bis vier Fotos von 300 pro Shooting werden in den Modemagazinen genutzt“, sagt er. Die Studenten des Studiengangs für Multimediale Techniken der Universität Opava widmeten sich der Lochkamera und zeichneten in einer Langzeitbelichtung den Lauf der Sonne auf, was spannende Effekte hervorruft.

Die Planungen für die zehnte Auflage des Festivals Labirynt im nächsten Jahr haben bereits begonnen. Das Format wurde einst von dem Künstler Jerzy Olek an der polnisch-tschechischen Grenze ins Leben gerufen und von Anna Panek-Kusz nach Słubice geholt. Inzwischen hat es sich längst einen festen Eintrag in dem Kulturkalender der beiden Grenzstädte erarbeitet.