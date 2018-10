Kreuz- und Querdenkereien zur Blauen Stunde

Reinhard Pfeiffer

Fredersdorf-Vogelsdorf Blaue Stunde heißt die Veranstaltungsreihe in der Kulturscheune auf dem Schulcampus Fredersdorf-Vogelsdorf in der Tieckstraße. Das passte sehr gut, denn die Dämmerung setzte ein, als am Sonnabend der bekannte Journalist und Autor Alexander Osang (Jahrgang 1962) in einem gewaltigen gelben Sessel auf der Bühne Platz nahm.

Exakt zum siebenten Male war er hier Gast. Bereits in den 1990er-Jahren war er schon das erste Mal da. Ein Stammkunde in Kultursachen also. Das hatte zur Folge, dass neben den Stühlen noch einige „Notbänke“ aufgestellt werden mussten. Was hatte er uns, den begierigen Zuhörern, mitgebracht? Es war sein neuestes Buch: „Darf man um seine Katze trauern, wenn Deutschland Weltmeister wird?“

Nehmen wir es vorweg: Osang war nicht besonders gut bei Stimme, und sein Vortrag, es waren Kolumnen aus seiner Feder für den Spiegel, war amüsant und tiefsinnig, doch geistige Brillanz bedeutet nicht automatisch einen Hörgenuss. Sagen wir es mal postfaktisch: Er ist kein guter Vorleser. Das war wirklich schade, denn seine verblüffenden Querdenkereien sind ein Genuss für den Geist.

So, wenn er sinniert, wie sich wohl seine Katze fühlen muss, die aus einer Kreuzberger Türkenfamilie stammt und nun in Tel Aviv lebt. Da schnurrt die Nahostproblematik auf einen Punkt zusammen. Denn eigentlich will sie nur ein ruhiges Plätzchen und ihr Futter, genau wie die Menschen.

Oder in einer anderen Kolumne sinniert er über die deutsche Leitkultur. Oktoberfest, also Komasaufen, oder die Autos mit dem Stern oder glatzköpfige Muskelmänner mit T-Shirts, bedruckt mit SS-Konterfeis? Und das in einer Brandenburger Kaufhalle, und alle sind nett zu den Kerlen, oder gar die VP und die deutsche Romantik? Da blieb oft der Lacher im Halse stecken.

Doch Osang kann auch anders, gewissermaßen die Tücken des Alltags. Köstlich, wie er schildert, wie seine Spülmaschine kaputtging und er einen Monteur anrief. Lieber Leser, den Rest der Geschichte weißt Du selber, genau so erzählt der die Handwerkergeschichte, genau wie wir sie alle so oder ähnlich erlebt haben.

Am Ende noch eine Wendegeschichte, wie er 1990 mit einem Bus in die Türkei fährt und als gelernter Ossie in jede Touristennepp-Falle tappt, wo er doch nur Völkerverständigung will. Fazit: Das Lesen seiner Kolumnen bereitet großen Spaß, ihm zuzuhören eher nicht. Das Publikum amüsierte sich trotzdem.