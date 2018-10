Baukunst ist abhanden gekommen

Doris Steinkraus

Ortwig (MOZ) „Land Bau Kunst“ ist eine Ausstellung überschrieben, die am Sonnabend in der alten Schule Ortwig, dem Institut für Geschichten von Detlef Mallwitz, eröffnet wurde. Sie beleuchtet Bauweisen im Oderbruch. Bis zum 16. Dezember sind Besucher willkommen.

Ältere Letschiner kennen Freienfelde, das Gut auf der Letschiner Loose, noch. Bis in die 80er Jahre standen Teile des Gutshauses mit seinem imposanten Foyer, der großen Treppe und dem Kaminzimmer. Mittlerweile gibt es keinen einzigen Stein mehr, der an die Geschichte des Gutes erinnert. In der Letschiner Chronik ist zu lesen, dass dieses Gut viele Besitzer hatte. Nicht verbürgt ist, wann das imposante Gutshaus gebaut wurde. Ein Ernst Moritz von der Lanken bewirtschaftete das Gut von 1931 bis 1945. Zwei Jahre später erwarb Egloff von Amend das Anwesen, bewirtschaftete es bis 1952. Am 16. Januar 1952 fand gegen ihn im Kulturhaus Letschin ein öffentlicher Prozess statt. Amend hatte das Ablieferungssoll nicht erfüllt. Ihm wurde Wirtschaftsspionage vorgeworfen. Dafür sollte er ins Gefängnis. Er floh in den Westen. Die LPG übernahm das Areal, das zusehends verfiel.

1992 verkaufte Amend das Anwesen an Bauer Ilse, Heute gibt es nur noch zwei große Wirtschaftskomplexe, das einstige räumliche Ensemble ist verschwunden. Detlef Mallwitz ging in Kooperation mit dem Museum Altranft neun Zeitepochen nach, die stellvertretend auch für die baulichen Veränderungen im Oderbruch stehen – Trockenlegung, Baukunst, Kolonistendorf Neubarnim, Molkenhaus Bärwinkel, Landgut Freienfelde, Ortwiger Kirchen, Loosegehöft Kalies, die Zeit der LPG Tier- und Pflanzenproduktion Ortwig in der DDR sowie Energieerzeugung heute.

„Mit den Kolonistendörfern kamen auch viele bauliche neue Elemente ins Oderbruch“, erinnerte Mallwitz. Er nannte als Beispiel die Mühlen oder den Bau zahlreicher Ziegelfabriken, die Steine zum Bau von Häusern für die neuen Bewohner sowie für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte – etwa die Zuckerfabriken – herstellten. Die Ziegelwerke verschwanden ebenso wie nach der Wende die Zuckerfabriken. Betrachte man diese Umwandlungen, werde deutlich, dass das Gefühl für Gebäude und Landschaft im 19. Jahrhundert weitaus ausgeprägter gewesen sei als heute, resümierte Mallwitz. Im Vordergrund stünden heute Effektivität und Abläufe, kaum jedoch das Streben nach Harmonie mit der Landschaft. Mit der Ausstellung rufen Mallwitz und das Museum Altranft Vergangenes in Erinnerung, wollen auch anregen, sich alter Traditionen zu besinnen und Baumängeln entgegen zu wirken.

Die Ausstellung ist als dreidimensionales Erlebnis gestaltet, erweckt den Eindruck eines aufgeschlagenen Buches. Das gibt es auch in Form einer Broschüre, so dass sich Interessierte zu Hause noch einmal intensiver mit der Thematik beschäftigen können. Anhand von Bildern und Erläuterungen werden die zum Teil erheblichen Veränderungen deutlich. Wie etwa aus einstigen weit in die Landschaft wirkenden Stallgebäuden aus roten Ziegeln graue Großhallen wurden. Gänzlich verschwunden sind ästhetische Wirtschaftsbauten wie das Molkenhaus Bärwinkel, dem Frühwerk des später so berühmten Baumeisters Karl-Friedrich Schinkel. „Diese Wirtschaftsgebäude machen etwa den Eindruck, wie wenn ein junger Poet einen wohlstilisierten und bildreichen Brief an seine Wirtsfrau oder deren Tochter schreibt“, befindet Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg nach dem Besuch von Bärwinkel. Wobei Schinkel feststellt, dass dieser poetische Bauanspruch wohl etwas zu hoch gegriffen sei für solch eine Verwendung. Bis heute steht Bärwinkel jedoch als Beispiel für das Bestreben der einstigen Bauherren, nicht nur zweckmäßig, sondern auch ästhetisch zu bauen. Ein Anspruch, der längst abhanden gekommen ist in einer Zeit, in der für die Unternehmen nur Wirtschaftlichkeit und Erlöse zählen.

Land Bau Kunst, Institut für Geschichten, Ortwiger Hauptgraben 30 (alte Schule), bis 16. Dezember, Mi - So 14 bis 17 Uhr