American Pop-Rock trifft Salsa-Klänge

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Bernhard Sobanski) Die 37. MOZ-Kneipennacht findet am 30. Oktober statt. Zu den teilnehmenden Lokalen gehören auch der Frosch-Club und die Havana Bar.

Seit rund zwei Jahren lädt der Frosch-Club in den Gerstenberger Höfen regelmäßig zu Veranstaltungen. Das Spektrum reicht von 80er- und 90ger-Jahre-Partys über Genre-Feten bis hin zu Konzerten. Manja Neborg ist die Chefin des Clubs und führt diesen gemeinsam mit ihrem Partner Dirk Schöbe. „Wir haben uns hier etabliert und sind eigentlich recht zufrieden“, sagt sie. „Natürlich haben uns die Ereignisse des letzten Augustwochenendes geschadet, aber wir schauen nach vorn. Unsere Veranstaltungen sind gut besucht und immer öfter werden unsere Räume auch für private Feiern und Partys gebucht.“ Zur Kneipennacht hat sie das Duo „CoryJoeyMusic“ engagiert. „Die beiden Jungs kennen viele unserer Gäste persönlich und machen eine tolle Musik. Das ist so eine Art von American Pop-Rock, aber doch mit einer ganz eigenen Handschrift“ erklärt Dirk Schöbe. Das Konzert beginnt 20 Uhr.

Die kubanische Dependance in der Oderstadt ist die Havana Bar an der Oderpromenade neben der Konzerthalle. Sie wirkt wie ein Paladar, dass versehentlich nicht auf der Karibikinsel, sondern am Oderstrand errichtet wurde. Alles wirkt ein bisschen improvisiert und chaotisch, aber dafür voller karibischer Leichtigkeit und bunter Lebensfreude. Die überträgt sich auf die Gäste und so wundert es niemanden, dass dort auch manchmal mitten in der Woche, im grauen Alltag plötzlich musiziert und getanzt wird. Ganz spontan und in Widerspruch zum brandenburgischen Wesen. An der MOZ-Kneipennacht beteiligt sich die Havana Bar von Anbeginn. Für Wirt Osmani Ventura ist das eine Selbstverständlichkeit. Musikalisch setzt er dabei auf Beständigkeit. Es spielt die kubanische Band „a lo cubano“. „Warum sollen wir was anderes machen? Unsere Gäste wollen Salsa, Son, Merengue, Rumba, Mambo und Cha-Cha-Cha tanzen und wir besorgen die passende Band dazu“, sagt er und fügt hinzu: „Es kommen doch von Mal zu Mal mehr Leute, so dass wir uns bei dieser Kneipennacht sogar räumlich erweitern müssen, damit alle unter einem beheizen Dach Platz finden. Wenn wir andere Musik machen würden, wären unsere Gäste enttäuscht.“