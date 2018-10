Ulf Grieger

Buckow (MOZ) Im Bergschlösschen Buckow hat der CDU-Kreisverband Kristy Augustin am Donnerstag erneut als Direktkandidatin für den Landtagswahlkampf im Wahlkreis 34 nominiert. Mit 33 Stimmen zu 18 Stimmen für Mitbewerber Frank Schütz aus Golzow haben die CDU-Mitglieder der Voßbergerin einen klaren Auftrag erteilt, die Arbeit fortzusetzen. „Ich möchte das Direktmandat für diesen Wahlkreis holen“, erklärte Kristy Augustin am Freitag. Dabei will sie sich weder von links noch von rechts überholen lassen. Ansonsten will sie auf dem seit 2014 Erreichten aufbauen. Auch für die Gemeindevertretung Letschin will sie kandidieren, um weiter in der Kommunalpolitik verwurzelt zu sein.

Bei der Landtagswahl 2014 kandidierte Augustin im Wahlkreis Märkisch-Oderland IV erfolglos für das Direktmandat, zog aber durch den Mandatsverzicht von Christian Ehler über die Landesliste ins Parlament ein, wo sie im Bildungs- und im Petitionsausschuss sitzt. 2005 war Augustin in die CDU eingetreten, bei der sie seit 2010 das Amt der Ortsvereinsvorsitzenden in Letschin und seit 2014 das der Kreisverbandsvorsitzenden im Landkreis bekleidet.