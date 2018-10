Blumenzwiebeln machen Brunow bunter

An die Spaten, fertig, los: Den Brunnen in Brunow haben Edgar, Santino und Gustav (v.l.) mit Lilien bepflanzt. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Brunow (MOZ) Mit Pflanzstäben, Gießkannen und vor allem jeder Menge Blumenzwiebeln ausgerüstet haben sich die Brunower am Sonnabend daran gemacht, ihr Dorf im kommenden Frühjahr zum Blühen zu bringen. Tulpen, Krokusse, Narzissen und Schneeglöckchen sollen das Dorf dann bunter machen. Zum Glück hatte die Feuerwehr bereits im Vorfeld die Flächen vor der Dorfkirche ein bisschen gewässert, waren sich die Pflanzer am Sonnabend einig. Denn sonst wären selbst die stärksten Brunower mit ihren Spaten am harten Untergrund verzweifelt.

Auffällig viele Kinder halfen in Brunow mit. Die Mädchen hatten sogar ihre Hula-Hoop-Reifen im Gepäck, um die richtigen Abmaße für die Gestaltung der Frühblüher-Inseln im Dorf zu haben. „Auch in Beerbaum und Heckelberg waren viele Kinder dabei“, berichtete Bürgermeister Heiko Liebig freudig, als er von seiner Auslieferungsrunde für die Blumenzwiebeln zurück nach Brunow kam.

Doch nicht nur Krokusse und Tulpen werden im kommenden Jahr in der Gemeinde das Auge von Bewohnern und Besuchern erfreuen. „Wir haben uns als Gemeinde um die Lilien von Julian Matthick aus Neulewin beworben“, erinnert Jessica Möwisch an den Aufruf des Lilienzüchters in der Märkischen Oderzeitung. Dabei hatte der Neulewiner, der auf seinem Archehof seltene Pflanzen aber auch Tiere züchtet, mitgeteilt, dass er seinen Bestand vergibt. „Am liebsten an eine Gemeinde, die damit ihr Ortsbild verschönern möchte“, sagte damals. Bei den Taglilien handelt es sich um recht anspruchslose Stauden, die jahrelang mit minimaler Pflege am selben Ort gedeihen können.

Ende September konnten die Brunower nun die ersten Pflanzen aus dem Oderbruch auf die Höhe importieren. „Und die sind nicht nur gelb oder orange, wie man sie kennt. Sondern blühen weiß, pink und lila und haben ausgefallene Blütenformen“, freut sich Jessica Möwisch. 100 Pflanzen waren es zunächst, die man nach Brunow brachte. „Eine Woche später haben wir dann noch mal 40 Pflanzen geholt“, erzählt die junge Frau lachend. Sie werden nun ab dem kommenden Jahr die Gemeinde verschönern.

Mit einem gemeinsamen Mittagessen auf dem Sportplatz fand die Pflanzaktion in der Gemeinde Heckelberg-Brunow unter dem Motto „Unser Dorf wird bunter“ einen passenden Abschluss. Dazu kamen alle Beteiligten zu Kaffee, Kuchen und Bratwurst zusammen.