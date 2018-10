Gemütlicher Altstadt-Abend

Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) Ein Live-Erlebnis mit ehrlicher handgemachter Musik erlebten die Besucher im Bürgerhaus in der Altstadt - das Ganze gepaart mit einem Wohnzimmerfeeling. Zu Gast war Manfred Maurenbrecher. Der Berliner Songpoet und „Antistar“ ist seit den 80er Jahren einer der anerkanntesten Liedermacher im deutschsprachigen Raum. Er veröffentlichte bisher 23 Alben und wurde mit vielen Kulturpreisen ausgezeichnet. Konstantin Wecker sagte über ihn: "Wenn wir ihn auf unseren Kabarettbühnen ihn nicht hätten, man müsste ihn erfinden...". Maurenbrecher präsentierte sein neues Solo-Programm "Flüchtig". Auf seinem aktuellen Album beschäftigt er sich mit dem Reisen und Ankommen, aber auch mit dem Flüchten. Es geht, wie so oft bei ihm, um die Erlebnisse zwischen Leben, Liebe und Tod. Das „Wohnzimmer“ im Bürgerhaus war natürlich proppenvoll. Die meisten wussten was sie erwartet und wurden nicht enttäuscht. Maurenbrecher präsentierte sich mit seinem rauen, intensiven Gesang nicht nur als Songschreiber und Sänger, sondern auch als virtuoser Mann am Klavier. Er erzählte viel in seinen lebendigen Zwischentexten. Der Liedermacher zeigte gewisse Tendenz zu strittigen Themen wie der Flüchtlingspolitik. Maurenbrecher erzählte aber auch von seinen Fahrten mit Lada, Frau und Baby in die Uckermark. Erdig und ehrlich ging er mit dem Publikum durch sein Musikerleben. Man merkte, er fühlte sich wohl im Bürgerhaus. Ebenso wie das Publikum, das die direkte Nähe zum Künstler schätzte und auch natürlich das selbst gebraute Bier. "Bergauf ist es mühsam, bergab wird es schnell – am Ende der Nacht wird es doch wieder hell“, singt Maurenbrecher in einem Song. Diese Liedzeile könnte durchaus für die Vereinsarbeit der Altstädter stehen. Sie befindet sich mit solchen Veranstaltungen und ihrem Konzept auf einem guten Weg. „Dabei gilt es zu bedenken, dass unsere Engagement im Ehrenamt stattfindet. Aber das, was wir machen, machen wir mit vollem Einsatz und sind voll bei der Sache“, so die Vorsitzende Kathrin Arndt. Das Portfolio wird ständig erweitert. Mit Literatur um die Welt geht es am 8. November um 19 Uhr in die USA. Passend zu den literarischen Impressionen wird ein landesübliches Getränk angeboten. Das Bürgerhaus Altstadt bietet nicht nur Raum für Musik, Vorträge, Basare und Feste. Auch die bildende Kunst spielt im Veranstaltungsspektrum eine wichtige Rolle. Ralph Schüller, ein Leipziger Grafiker, stellt seine Bilder vom 16. November bis 1. Februar 2019 aus. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Am Samstag den 1. Dezember geht es um 20 Uhr weiter mit der Liedermacherei im Bürgerhaus. Ralph Schüller präsentiert mit seiner Band Neues und Bekanntes. Stimmungsvolles Ambiente und vielfältige Angebote garantieren die Altstädter am Samstag, den 15. Dezember, ab 11 Uhr zur Hofweihnacht. „Ein Besuch der Altstadt lohnt sich jedoch auch einmal ohne Veranstaltung. Einfach mal durchbummeln“, raten die Altstädter.