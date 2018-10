Berliner Käufer geben Labradorwelpen zurück

dpa

Berlin (dpa) Zehn Labrador-Welpen, die vergangene Woche einem Hundehalter aus Quitzerow an der mecklenburgischen Seenplatte gestohlen wurden, sind wieder glücklich vereint bei ihrem Besitzer.

Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, haben sich am Wochenende mehrere Hundehalter aus Berlin gemeldet und vier noch fehlende Welpen zurückgegeben. „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass alle 10 Welpen wieder zu Hause sind. Die Käufer der verbleibenden 4 Welpen haben sich alle gemeldet. Danke dafür!“, twitterte die Polizei. Sie ermittelt in dem Fall gegen eine Frau aus der Region und mögliche Komplizen.

Die Labradorwelpen waren am Mittwoch aus einem gesicherten Gehege in Quitzerow gestohlen worden. Polizei und Halter suchten auch über soziale Medien nach den Tieren. Die Verdächtige hatte sich laut Polizei am Freitag dann von allein beim Hundehalter gemeldet, weil ihr nach eigenen Worten der Druck durch die sozialen Medien zu groß geworden sei. Sie habe den Diebstahl zugegeben und sechs Jungtiere zurückgegeben. Vier junge Hunde waren bereits verkauft. Der Wert aller zehn Welpen war auf rund 6500 Euro geschätzt worden.