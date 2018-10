„Hipp-Hipp-Hurra“- Rudersaison beendet

Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) Der R.C.H.B. beendete eine erfolgreiche Rudersaison 2018. Bevor zum Ruderappell ein Resümee gezogen wurde und die obligatorischen Ehrungen erfolgten, stand das gemeinsame Abrudern auf dem Tagesplan. Die Flotte mit Zweier und Vierer, Wander- und Rennbooten ruderten zur Jahrtausendbrücke, um dort mit dem klassischen dreifach kräftigen „Hipp-Hipp-Hurra“ die Rudersaison auf dem Wasser abzuschließen. Wie es sich für richtige Sportler gehört machten sie sich dann noch auf dem Weg, um noch einige Trainingskilometer zurückzulegen. Die zurückliegende Saison, so berichtete der Vereinsvorsitzende Lars Beilfuß, war sehr erfolgreich. Die Vereinsmitglieder nahmen an 25 verschiedenen Regatten teil und gingen dort mit 208 Booten an den Start. Wie erfolgreich die Arbeit im Verein ist, beweist dass 46 mal die Boote des R.C.H.B. die Ziellinie als Erste überquerten. Weiterhin wurden noch 32x zweite und 40x dritte Plätze erreicht. Besondere Erfolge errang Fini Sturm im Leichtgewichts-Doppelvierer. Sie gewann Bronze bei den Ruder-Weltmeisterschaften im bulgarischen Plovdiv und beim Ruder-Weltcup auf dem Rotsee in Luzern. Bei den Deutschen Masters-Meisterschaften starteten elf Boote mit zwei Frauen und sechs Männern. Im Laufe des Wochenendes konnten zwei Goldmedaillen (Jens Beilfuß und Enrico Goldstein im Doppelvierer und Jens Beilfuß mit Guido Kutscher im Riemenzweier ohne Steuermann) und eine Silber- und vier Bronzemedaillen in Empfang genommen werden. Auch die Bilanz bei anderen nationalen und internationalen Regatten ist sehenswert. Fünf Goldmedaillen gab es bei der EURO Masters Regatta in München. 2x Gold, 1x Silber und 4x Bronze bei den Deutschen Mastersmeisterschaften auf der Regattastrecke. 4x Gold und 3x Bronze bei den Kinder- und Jugendsportspielen zeigten, dass auch mit dem Nachwuchs zu rechnen ist. Die meisten Siege bei den Kindern erruderten Antonio Dios Nogueiras mit sieben Siegen vor Lukas Grahlow mit fünf und Robert Schmedes mit vier Siegen. Die Juniorin Sarah Wibberenz bestritt in diesem Jahr die meisten Rennen und ging 19 Mal an den Start, dabei acht mal als Erste über die Ziellinie. Hinzu kommen zahlreiche Platzierungen mit persönlichen Bestleistungen und dem olympischen Gedanken- dabei sein ist alles! Dies verlangt eine Anerkennung, die im Verein mit diversen Ehrungen in allen Altersklassen vollzogen wird. So erhielt u. a. Vivian Beucke den „Christiane Stolze-Gedächtnispreis“. Diese Ehrung wird im Verein seit vielen Jahren an erfolgreiche Nachwuchssportler übergeben. Ebenso ist beim R.C.H.B. eine langjährige Treue immer eine Ehrung wert. Ramona Bernau (45 Jahre), Enrico Goldstein (45 Jahre) und Jana Beilfuß die seit 30 Jahren Vereinsmitglied ist, freuten sich über ihre Ehrenurkunden. 2018 endete auch eine besondere Ära. Nach fast 25 Jahren als Vereinsvorsitzender hat Klaus Schönhoff diese Aufgabe nun an die nächste Sportlergeneration in Person von Lars Beilfuß übergeben. Für einige Ruderer stehen trotz des offiziellen Abrudern noch Termine an. Es folgen wie in jedem Jahr die Langstreckenregatten in Berlin und Dortmund sowie der Ergo-Cup in Berlin. Im Übrigen heißt es dann wie bei anderen Sportarten- Nach der Saison ist vor der Saison! Nach ein paar Wochen Pause beginnt dann noch in diesem Jahr die Vorbereitung auf die nächste, die vorolympische Rudersaison 2019.