Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Ein 20-jähriger Mann, der am Samstagvormittag in der S25 mehrere Frauen belästigt und sich entblößt hatte, wurde kurz darauf von Polizisten überwältigt.

Ein Zeuge hatte die Polizei über die exhibitionistischen Handlungen informiert, die Beamten trafen den Mann noch an der S-Bahn an. Dieser wehrte sich körperlich aber so vehement gegen die Anzeigenaufnahme, dass er von den Polizisten überwältigt werden musste. Dabei wurde ein Beamter am Bein verletzt.

Gegen den jungen Mann ermittelt die Kripo nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen.