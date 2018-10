Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) In einer Wohnung in der Birkenallee ging in der Nacht zu Sonntag ein Bett in Flammen auf.

Die 46-jährige Mieterin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen, bevor er sich auf andere Wohnungen ausbreiten konnte. Das Ausmaß des entstanden Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt, die Wohnung war vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt,die Polizei ermittelt noch.