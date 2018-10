Odin Tietsche

Gransee (MOZ) Bei einem Streit in einer Wohnung in Gransee wurde eine 22-jährige Frau im Bauchbereich verletzt. Sie wurde von zwei Männern zu Boden gestoßen und mehrfach getreten.

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung in der Oranienburger Straße. Nach einem lautstarken Streit kam es schließlich zu dem gewalttätigen Übergriff. Die junge Frau konnte sich schließlich zu Nachbarn flüchten und die Polizei alarmieren. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige gegen die Männer auf und ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.