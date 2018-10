„Wo wir nicht handeln, handeln andere.“

Pia Rückert

Bad Belzig „Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten im Rahmen der „Partnerschaften für Demokratie“ auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern.

Regionale Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie zum Beispiel Rassismus und Antisemitismus arbeiten.

In diesem Zusammenhang finden auch in Bad Belzig immer wieder Zusammenkünfte engagierter Bürger statt, um sich gegenseitig auszutauschen. Die jüngste Demokratiekonferenz stand im Focus des Rechtspopulismus. Hierzu erläuterte Laura Schenderlein vom mobilen Beratungsteam des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung die Definition des Rechtspopulismus, wie er sich darstellt und wie er zu erkennen ist. Bereits in kleinen Gesprächsrunden im Vorfeld waren sich die Anwesenden einig – oftmals gehen in Diskussionen zu diesem Thema die Argumente aus. Denn es wird nicht nur öffentlich darüber gesprochen, inzwischen ist das Thema auch in den Familien angekommen. Und da prallen oft Meinungen aufeinander. Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder das Verhältnis zur Flüchtlingsproblematik. Auch wenn der Rechtspopulismus im Umkreis von Bad Belzig noch keine gefährlichen Auswüchse angenommen hat, er ist dennoch da. So rief die AfD zu Demonstrationen in der Stadt auf, zu der auch Einheimische kamen. Die lokalen Strukturen der AfD sind zwar noch nicht sehr gut ausgebaut, aber man ist dabei. „Da wächst die Sorge, dass man gerade in kleinen Orten gut ankommen kann und damit die Hilflosigkeit im Umgang mit diesem Thema wächst“, so Barbara Klembt. Die ehemalige Bürgermeisterin der Gemeinde Wiesenburg/Mark weiß, wovon sie spricht, ist sie doch auch nach ihrer Amtszeit in vielen Bereichen ehrenamtlich aktiv und mit dem Thema konfrontiert. Auch alle anderen Anwesenden fragen sich, wie man aktiv werden kann, um Klarheit zu schaffen. Viele Menschen äußern sich wenig oder gar nicht, weil sie Angst haben, durch bestimmte Äußerungen in eine Schublade gesteckt zu werden. Richtige Rezepte gäbe es eh nicht, so die meisten, man möchte etwas tun, weiß aber nicht wie. Hier wünschen sich die Anwesenden Unterstützung durch Projekte und Initiativen. „Vielleicht tun wir uns auch deshalb so schwer, weil es hier relativ ruhig ist“, so Wolf Thieme vom Belziger Forum. Das verkehrteste sei jedoch, die Wahl abzuwarten. Haben sich die AfD und ihr nahestehende Gruppierungen erst etabliert, könnte es zu spät sein. „Demokratische Initiativen sollen Unterstützung bekommen, gerade in den Dörfern“, so Barbara Klembt, „da wo wir nicht handeln, handeln andere.“

In kleinen Gruppen wurden die Diskussionen zu den Themen Rechtspopulismus, Gedenkkultur und Bürgerbeteiligung schließlich vertieft. Man ist sich einig, dass vor allem junge Leute herangezogen werden müssen. Oft fehlen Argumente und Unterstützung, um Überzeugungsarbeit zu leisten und Menschen zur Mitarbeit in ihren Dörfern zu bewegen. Deshalb wäre ein Pool von Kompetenzen nicht schlecht, wo sich die Ehrenamtler Hilfe und Unterstützung holen können. Für das Gebiet Klinkengrund sind dringend neue Gesprächsangebote nötig und auch die Gedenkkultur benötigt eine neue Konzeption. Ein Anfang wurde mit der Ausstellung „Jüdisches Leben in Bad Belzig“ in der Marienkirche gemacht.